Análisis Político: Agarran a ladrón y autoridad lo suelta

En diferentes medios apareció ayer la queja pública de que agarraron in fraganti a un delincuente entre el chofer y los pasajeros que en ese momento viajaban en un camión urbano por la avenida Benito Juárez en el municipio de Villa de Álvarez, para entregárselo a la autoridad, se lo llevó la policía y fue el operador a presentar la denuncia al Ministerio Público para cumplir el requisito legal, pero la autoridad, según la denuncia pública, soltó al delincuente porque ya había regresado el dinero al momento del robo, cambió la situación jurídica por reparar el daño o porque deseaban más testigos; los denunciantes están inconformes.

No vamos a entrar al análisis sobre el tema de que los agarran y los sueltan, porque requerimos investigar más a fondo este caso para sustentarlo, también existe la otra cara de la moneda, hay antecedentes de buenas acciones operativas de las corporaciones policiales por el 911, y los han detenido inmediatamente, pero existe la duda entre la gente por la confusión y crítica política en la aplicación de la justicia con la nueva reforma y no van los denunciantes cuando se requiere interponer la denuncia en forma legal, como lo señala la ley, para consignarlos, y por tal motivo los sueltan también, quizás la gente no va al Ministerio Público por desconfianza o el gran tiempo que duran para que sean recibidos, sin embargo ya no es así, pues los elementos policiales o cualquier autoridad ya tienen facultades para ser el primer respondiente, Policía Municipal, Estatal o Federal, miembros del Ejército, etc., es decir, desde el hogar o comercio que haya sido robado se levanta el acta correspondiente para darle seguimiento.

FALTA MAYOR DIFUSIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

La sociedad colimense requiere una mayor información sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, porque de verdad los gobiernos municipales, estatales y federal no “sueltan” a los presuntos delincuentes “nomás por nomás”, como se percibe en toda la ciudadanía, sino que el acusado en muchas ocasiones sigue en el proceso bajo fianza.

De acuerdo con la percepción ciudadana, muchas veces basada en los medios informativos, quienes también no han sido orientados cómo funciona el Nuevo Sistema de Justicia, podemos irnos con la idea de que el NSJP suelta a todos los delincuentes, por deficiencia o corrupción, pero en ocasiones un acusado de un delito se aprehende y se libera legalmente pero el proceso continúa, y no quiere decir que no va a ser sujeto de detención en un momento dado.

El NSJP es un tema que debe aparecer en la agenda estatal para que las autoridades de la impartición de justicia y las barras de abogados salgan a los medios e informen a la ciudadanía y también a los cuerpos de seguridad, porque la percepción es mala sobre este tema, cuando la realidad es otra, urge para mejorar no únicamente la imagen sobre seguridad pública, sino también para que la justicia sea más pronta y expedita por quienes la aplican.

Comentarios