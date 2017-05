Cuando era tuyo

“Acabo de ver tu foto con aquél vestido que no te compré, pero que siempre me gustó. Te tomaste la foto en el espejo, con la misma pose que siempre criticaste de aquellas que decías, no eran tus amigas. En esa foto que hoy robé, noté que te veías a ti misma distinta; percibí que te sentías bonita. Apuesto a que nadie te lo dijo por la calle y por eso recurriste a la intimidad de tu cuarto para usar la vanidad de tu reflejo. Recuerdo que cuando yo era tu hombre, nunca te faltaron palabras que te hicieran sentir hermosa…

En la foto no volteas a ver con seguridad. Tímida, centras tu vista en la pantalla de tu celular, sentada en el piso, dejando ver algo de tus piernas y tus pies que colocas de lado a tu cuerpo, como una pequeña que se coloca lista para jugar con la arena del mar… Un puño al suelo te da firmeza, no te deja caer. Recuerdo que cuando yo era tu hombre, nunca te faltaron mis fuerzas a tu disposición para que te sintieras acompañada, protegida y lista para enfrentarte al mundo o a cualquier reto que quisieras vencer.

¿Por qué no sonríes? Tu cara está seria, se te ve cansada, seguro algo no te agradó. No es por mi culpa, lo sé. Hace mucho que no estamos juntos, hace mucho que no caminamos ni vamos a esos lugares a los que solíamos ir. Ya han pasado varias lunas llenas sin que te haga voltear a ver al cielo estrellado, y mientras miras, me acerque y te dé un beso. Recuerdo que cuando yo era tu hombre, jamás dejaba pasar una oportunidad de que la pasión inundara nuestra relación.

Tu cabello siempre ha merecido una mención especial cada que hablo de ti. Veo esta foto y, en verdad, lo veo en movimiento. Cierro los ojos y te veo jugando con el cabello largo que siempre tuviste. Los abro de nuevo y en esta foto tu cabello sigue igual. Sin temor a equivocarme, sé que huele bien, se siente bien. Recuerdo que cuando yo era tu hombre, amaba jugar con él, y simular mil peinados que lo único que producían, era desbordar nuestras risas.

Recuerdo que cuando yo era tu hombre cometí muchos errores, te fallé varias veces y ocasioné muchos enojos. Pero aunque mil veces me equivoqué, mil y un veces te hice soñar, mil y un veces más te hice sentirte bien. Te escuché, te acompañé, te animé. Mil y un veces, cuando yo era tu hombre, te hice feliz.

Tengo la foto robada en mis manos, es hora de romperla y dejarte ir, o bien, esperar a que vengas y tú me regales una”.

Nota. Muchas cosas podría modificarle a este texto que escribí cuando tenía solo 16 años. Obviamente, no sabía lo que significa ser un hombre capaz de ocupar un lugar al lado de una mujer, de hecho, dudo que hoy lo sepa, pero me agradó volver a leer mis primero intentos de escribir lo que sentía, de pasar del corazón al papel. Espero lo disfruten.

