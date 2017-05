Interés Público  

EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA DELINCUENCIAL

El Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, Adrián Menchaca García, en una entrevista exclusiva con el Ecos de la Costa, reveló que existen casos de violación a derechos de infante y adolescentes, situación que resulta en extremo preocupante, ya que es en el núcleo familiar donde se educa y donde se aprenden las conductas que los niños aplican cuando son adultos.

Es importante que el gobierno reconozca lo grave que es el abandono, el maltrato, la drogadicción y la violación de los derechos e incluso la prostitución de los infantes. De acuerdo a Menchaca García, los principales factores por los cuales persisten las violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es el machismo que impera al interior de las familias y la desintegración familiar.

Por tal motivo, es importante articular una coordinación más eficiente entre las instancias encargadas de proteger y salvaguardar los derechos de los infantes. La declaración del Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado es una llamada de alerta, pues ante esta sensible problemática se requiere de una coordinación más eficiente.

En particular, el hecho de que esta procuraduría carezca de estadísticas puntuales es una seria deficiencia, pues al no contar con la información cuantitativa, se vuelve imposible idear una estrategia o programa para contrarrestar y resolver esta problemática de manera puntual. Aunado a esto, el funcionario refirió que si bien existe una Ley estatal de Protección a los Infantes y Adolescentes, “ésta no ha sido armonizada con la ley general”.

En ese sentido, para cumplimentar los mismos propósitos de la legislación que busca garantizar los derechos de las niñas y niños, es indispensable que los marcos legales estén bien instrumentados. De nada sirve contar con la ley si, en los hechos, ésta es inviable por estar descontextualizada o no se puede aplicar, de manera integral, porque se carece de una reglamentación clara.

La realidad apremia a que estos errores, de origen legal y administrativo, se corrijan lo más rápido posible, pues todos los días recibe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado un aproximado de cuatro reportes diarios sobre la violencia familiar, los cuales, de acuerdo al mismo procurador del menor, se atienden de manera inmediata.

El tema de la prostitución infantil es tema que lastima a la sociedad y que, en la mayoría de los casos, se alienta desde el seno familiar. Lo mismo ocurre con el maltrato, abandono, drogadicción, problemáticas que existen y son las principales causas de desintegración familiar, que a su vez se configura como el principal factor de descomposición del tejido social.

De parte del gobierno, debe haber una respuesta categórica para subsanar estas fallas en la coordinación y corregir los aspectos legales, como es la armonización de la Ley estatal de Protección a los Infantes y Adolescentes. Por otro lado, los padres y madres de familia debe ser más conscientes de la importancia que tiene su rol dentro de la sociedad: su función primordial es cuidar los derechos de sus hijos y orientarlos con amor en la vida. Negarles esto en una etapa tan importante de su desarrollo humano es dejarlos en el desamparo, a merced de las bandas criminales y de los grupos delictivos que tanto daño causan a la sociedad en su conjunto.

UNA REFORMA ELECTORAL COMPLETA

La semana pasada el gobernador Ignacio Peralta presentó a dirigentes de partidos políticos su propuesta de reforma electoral, con la intención de que se analice, se enriquezca y tenga la mayor cantidad de consensos posibles. La propuesta contempla modificaciones a la Constitución Política del Estado, al Código Electoral del Estado y a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre otros temas, lo que se propone es una mayor equidad y paridad de género, en donde se busca respetar estos principios tanto de manera vertical, como horizontal y transversal. Asimismo, se propone como causa de nulidad de la elección la violencia política contra las mujeres. Destaca, también, el tema del financiamiento público a los partidos políticos, pues propone que se les fije una cantidad anualmente, cuyo monto será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en el padrón electoral -a la fecha de corte de julio de cada año- por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto significa que el 30 por ciento de la cantidad que resulte -de acuerdo a lo señalado anteriormente- se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido cada uno en la elección de diputados inmediata anterior. También se propone reducir en 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos durante los años no electorales y flexibilizar el proceso de respaldo ciudadano para quienes aspiren a ocupar estas candidaturas.

De igual forma, respecto a las elecciones consecutivas tanto para alcaldes y diputados, se propone que el aspirante “deberá separarse del ejercicio de sus funciones a más tardar el 30 de noviembre del año inmediato anterior al de la elección; es decir, antes del inicio de los procesos internos de los partidos políticos que se contemplan para enero y febrero.

El plazo límite que se tiene para aprobar esta reforma en el congreso del estado es el 30 de junio, y será este viernes cuando se realice una nueva reunión de trabajo para seguir analizando el tema e identificar las coincidencias que existan. En la reunión pasada estuvieron el presidente estatal del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez; del secretario general del Partido Nueva Alianza, David Hernández Viera; del delegado nacional del PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua; el secretario general del PAN, Víctor Manuel Torres Herrera y el representante del PT, Eduardo Guía Velázquez.

La reunión de este día, entre los dirigentes y el Gobernador, debe contar con la misma o una mayor representatividad, y tener en cuenta que los consensos deben partir del beneficio colectivo de la ciudadanía. En gran medida, la propuesta del gobernador cumple con estas caracterizas, pues busca un menor presupuesto para los partidos en años no electorales y quitar los candados para las candidaturas ciudadanas. La población está harta de que los partidos políticos beneficien para su beneficio, por lo que está muy atenta de cómo se construye esta importante reforma.

Si los partidos responden a los intereses de la sociedad, entonces coincidirán con una reforma electoral acorde a las exigencias de la población en materia política. Sin duda, entre los puntos más importantes, es que los partidos políticos tengan menos recursos y que su financiamiento dependa del número de votos que consigan en las elecciones, que se facilite la construcción de candidaturas ciudadanas y que las fuerzas políticas den una mayor apertura a los jóvenes. Hay mucha expectativa en esta reforma electoral.

MEDIA NARANJA

Crítica es la situación que está viviendo Locho con su franquicia estatal de Movimiento Ciudadano. Su partido venido a menos se le está haciendo pedazos en sus manos, como mazapán. La debacle comenzó con la sublevación de un par de regidores que se pasaron al bando independiente por no congeniar con la ideología y liderazgo de Locho. Y ahora su diputada Leticia Zepeda presentó una iniciativa de reforma electoral contraria a la presentada por Locho al inicio de la semana.

La diputada Zepeda, esposa de un prócer panista en el estado, declaró que su propuesta es independiente y que desconocía la propuesta de Morán, pues nadie se la había hecho llegar. Vaya falta de comunicación existe en el partido que el “diablo de Colima” le arrebató de las manos a un niño, que hoy es asistente de Jorge Luis Preciado, quien a pesar de su inexperiencia lo tenía más unido y sólido que él.

Si Locho pretende llegar a la alcandía de Colima, de poco le servirá tener un partido en la ruina donde sus mayores activos políticos salen huyendo o le llevan la contraria. El “mejor alcalde de la historia de Colima” aún tiene tiempo para reconstruir el partido naranja que él mismo llevó a la ruina. O de lo contrario, que le siga apostando a su marca personal para competir en las elecciones, pues de todos modos ya sabe que su imagen le da para perder dignamente.

DÍAS DE FESTIVAL

Bastante polémica se ha levantado en los recientes días a causa del mentado 2do Festival Internacional del Volcán. En las redes sociales se han tendido a un debate absurdo donde se compara al Festival del Volcán con la Feria de Todos los Santos. El debate es un absurdo porque no hay punto de comparación, ambos eventos son de excelsa calidad, no obstante van dirigidos a públicos diametralmente distintos.

Mientras que la Feria le apuesta al populacho, el Festival le apuesta a la chaviza. Las ferias en el estado de Colima han tendido a apostarle a lo que consideran el populacho, a la supuesta afición taurina de los colimenses, al regional mexicano y los narcocorridos, al folclor y lo popular. Mientras que el festival le apostó a lo que está de moda, a los artistas del momento, a todos los gustos y sobre todo, gratis. Los comparativos no se han hecho esperar. Y es que hay quienes dicen que hay más asistentes a diario en el Festival del Volcán que en la Feria de Todos los Santos.

El Festival aún peca de inexperiencia en muchos ámbitos, si bien, se agradecen y disfrutan los espectáculos gratuitos y la reanimación del centro histórico de Colima, se lamenta la ineficiente operación logística, la escases de baños públicos y la rudeza innecesaria contra la prensa. Es entendible que ante algo inédito en el estado sucedan contratiempos que machen la imagen del Festival, aunque dichos detalles debieron ser previstos desde su primera edición.

Ahora sí que el alcalde Héctor Insúa le apostó al viejo dicho de que al pueblo pan y circo. Son días de festival y la raza anda contenta, pero espérense que pase mayo y regresemos a la realidad de las luminarias inservibles, las deudas al sindicato, los excesivos y escandalosos salarios de los directores municipales y la triste realidad del abandono de las colonias. Festejemos mientras podamos.

Y… ¿CÓMO VAMOS?

No cabe duda que la forma en que ¿Cómo vamos? Colima está presionando a los legisladores es agridulce; por un lado, se aplaude la presión gremial que aplican contra los diputados locales en las sesiones del Congreso, pero por otro lado, es deleznable que se valgan de falacias y verdades a medias para tratar de deslegitimar a los legisladores ante la sociedad. Quienes hayan escuchado los spots de radio saben que lo que en ellos se dice dista mucho de la realidad.

Señoras y señores de Cómo vamos, no se confundan ni pretendan confundir a la población, el dinero que ustedes están solicitando no es dinero de los empresarios sino dinero de todo el pueblo. Esos ocho millones que “desinteresadamente” entregarán los empresarios no es su dinero, sino impuestos que deben pagar que ya no llegarán a las arcas de gobierno y por ende, ya no servirán para hacer hospitales, rehabilitar espacios públicos, construir escuelas, hospitales o brindar asistencia social a los que más lo necesitan.

Si bien, la vigilancia ciudadana al gobierno es más que necesaria, su proyecto social no pretende vigilar a los gobiernos en su desempeño y no tiene dientes para evitar la corrupción. No pretendan engañar a la gente ni usarla como carne de cañón contra los legisladores. Su organización sólo se encargará de vigilar el cumplimiento de los acuerdos que el gobierno estatal y los gobiernos municipales hicieron para con ustedes, que dicho sea de paso, no representan las necesidades o problemáticas de grueso de la población, como el combate a la pobreza, las tasas de desempleo y la desigualdad.

Invertir el dinero que tanto nos hace falta como estado en un grupo que no tiene claro sus indicadores y que sabe, que a pesar de pretender contratar 25 expertos, no podrá dar cabal vigilancia a los acuerdos hechos con el ejecutivo, es un desperdicio de dinero y otorgar un poder calificador a quienes podrán convertirse en los nuevos potentados. Sí, los políticos son nuestros empleados, son nuestros servidores pero no nuestros sirvientes.

Claro que urge un órgano ciudadano que vigile las acciones del gobierno; por supuesto que es necesario generar un contrapeso social que mitigue el mal uso de los recursos o mal accionar de los gobiernos, pero no pagado con nuestros impuestos. La lógica es muy sencilla, basta en poner un poquito de atención en la sabiduría popular, un perro no muerde la mano de quien le da de comer.

