Arte Total

16ava Semana de las Artes Visuales 2017, inclusión y diversidad, “un gran acierto”: José Eduardo Hernández Nava

Cuando en Colima se empieza a escuchar “¡ya viene la Semana de las Artes Visuales!”, es sinónimo de euforia y fiesta cultural. En cada edición hay grandes sorpresas estéticas de artistas visuales activos en Colima. Ésta ya es esperada por la comunidad que celebran cada año la creatividad, el desarrollo artístico y las ideas estéticas de alumnos, profesores y artistas con trayectoria.

El acontecimiento está totalmente institucionalizado. Del 2 al 5 de mayo con la 16ava Semana de las Artes Visuales 2017, realizada por el Departamento de Artes Visuales del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima, maestros, alumnos, personal administrativo y el de Servicios Generales se sumaron en la ex Hacienda El Cóbano para entrar en una dinámica inédita.

El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, inauguró las actividades de la 16ava Semana de las Artes Visuales 2017, “Inclusión y Diversidad”, que organiza el IUBA, y además entregó el nuevo Taller Multimedia a la Escuela de Artes Visuales de esta casa de estudios.

La palabra incluyente se ha vuelto común entre las acciones que abordan la equidad de género, las bolsas de trabajo y nos indica empresas que abren vacantes para contratar personas con discapacidad (motriz, auditiva, visual y otras) y literalmente indica que incluyen a cualquier persona. Pues bien, esto no sucede de manera tan transparente.

La catedrática de la licenciatura en Artes Visuales Azucena Ibarra comenta que “los artistas profundizan en las diferencias que nos hacen especiales y únicos pero que a la vez nos invitan a aceptarnos en nuestra condición humana”.

Un lenguaje de diversidad como punto de partida para la creación de arte a partir de la inclusión no fue fácil, pero los resultados están a la vista con un gran nivel de calidad en las salas de la Pinacoteca Universitaria. Dos grandes temas para seguir explorando.

Un sueño hecho realidad. Y como no hay plazo que no se cumpla; el salón de Multimedia tan esperado llegó. Para que esto fuera posible se incorporaron el personal de Servicios Generales del IUBA y como un gran equipo se reencontraron en la ex Hacienda El Cóbano, bajo el ejemplo integrador del director arquitecto Juan Carlos Gaytán y Mario Rendón, coordinador de Artes Visuales, quienes también “sudaron la gota gorda” y se incluyeron en las tareas.

La inauguración se realizó en las instalaciones del plantel ubicadas en la ex Hacienda El Cóbano. Allí, el rector señaló que considera “un gran acierto que se haya organizado la Semana de las Artes Visuales 2017 con el tema de la inclusión y diversidad para celebrar la creatividad, el desarrollo artístico y las ideas estéticas de alumnos, profesores y artistas con trayectoria”.

El programa incluyó conferencias, talleres y exposiciones dedicados a la fotografía. Se contó con la notable presencia de fotógrafos locales y nacionales como Luis Arturo Aguirre de Acapulco, Guerrero y Dulce Villasana de la Ciudad de México convivieron con los colimenses, Sergio Tapiro, Sigi Pablo y Javier Flores.

Los fotógrafos de esta tierra quienes con su especial carácter ofrecieron interesantes talleres en los que de manera sencilla y sin secretos compartieron sus experiencias y trayectoria de vida que resultaron orientadores para la formación de la comunidad estudiantil y cómo llegar al éxito en sus objetivos. Gran suerte para esta generación en la que la fotografía es una de las artes en mayor crecimiento.

De gran interés académico fueron las charlas de José Antonio Rodríguez, historiador y crítico de la fotografía, quien habló de temas desconocidos en Colima: La fotografía actual en México y Mujeres Fotógrafas en México 1872-1960.

Con gran experiencia en el ámbito nacional e internacional, compartió desde la concepción de las muestras acompañadas de su publicación, desde luego con todo lo que conlleva una curaduría en la que se investiga, se solicita en préstamo la obra, costos de seguros, producción museográfica, así como las dificultades de la itinerancia.

Asimismo, los archivos fotográficos de Colima, el estatal y el universitario, formaron parte de una mesa redonda que terminó organizándose de “dos en dos” por las instituciones en las que se hizo un recorrido por los archivos fotográficos muy puntual. Ambas instituciones contienen patrimonio que requiere de espacio, materiales y personal capacitado que coadyuve a tan importante labor de preservación.

La encargada del Archivo Histórico de Colima, Claudia Alejandra Velázquez García, realizó una detallada descripción de las formas de trabajo en conservación, registro por época, lugar, autor de ser posible y divulgación de las imágenes en resguardo.

Sandra Omelina Araiza Benuto, maestra en Historia por la Universidad de Colima, con particular inclinación hacia el mundo de la archivística, actualmente responsable del Acervo Documental del Archivo Histórico Universitario, destacó la importancia de los archivos por tema y período rectoral.

Las tres exposiciones, los talleres y las conferencias enfocadas a la fotografía, ofrecieron un gran panorama no explorado en Colima. Y es en este momento donde nos encontramos con un montón de estereotipos y exigencias. Nos topamos con una comunidad dividida.

Por un lado, vivimos viendo y compartiendo imágenes en redes sociales para crear conciencia de la igualdad de derechos y de la no discriminación; mientras que por otro lado vemos que en nuestra propia comunidad nos dedicamos a segregar y marginar a quienes no cubren nuestros rigurosos estándares.

Por ello el escultor Mario Rendón Lozano expresó: “Conocer desde qué ángulos se están enfocando las preocupaciones que vive nuestro entorno social, entre otros la inclusión y la diversidad, para la Universidad indudablemente desde el punto de vista de la educación es prioritario contemplar las adecuaciones necesarias para extender este servicio a los más amplios sectores incluyendo a los marginados por las más diversas razones, pero es claro que los problemas tienen otros enfoques que los artistas hacen visibles para su comunidad”.

El resultado de las tres muestras fue contundente, continuó: “Así podemos ver en estas exposiciones desde las representaciones evidentes desde el figurativo de situaciones que aún vivimos, hasta las alusiones que desde la abstracción nos llevan a reflexión acerca de la evolución de las ideas que van permeando nuestra sociedad, como la equidad de género, los derechos de los niños y los fundamentales derechos humanos entre otros muchos.

“Por otro lado, la diversidad en su amplio espectro de interpretaciones que abarcan en lo social las intolerancias religiosas, las preferencias sexuales, pero que tienen que ver también con los lugares de nacimiento, del color de la piel, de la educación, del ámbito rural o urbano, del idioma, todos temas a analizar que nos involucran como ente social, por eso estas exposiciones tienen como finalidad movernos a reflexión acerca de nuestro entorno y nuestro momento histórico”, finalizó.

El líder de los universitarios, Hernández Nava, destacó la labor entusiasta y de Artes Visuales por propiciar el diálogo: “Ésta es una invaluable ventana de oportunidad para que los asistentes formulen sus propios planteamientos estéticos, autorales, institucionales y de grupo con base en los diálogos que se desarrollen en estos días”.

Resaltó que esta Semana de Artes Visuales será clave en la formación visual de los fotógrafos, editores y lectores de los medios y sus productos literarios. Asimismo, continuó, “se encontrarán nuevas ideas para reflexionar y saber por dónde está caminando la historia de la fotografía mexicana. En esta perspectiva, cobra importancia el colectivo de los fotógrafos más inquietos que desarrollan su trabajo en Colima”.

Otra situación inédita fue la edición del Premio Artes Visuales con la colaboración de los maestros de Artes Visuales, que obtuvo Imelda del Carmen Castañeda González, y dos menciones honoríficas para Lilibeth Paulina Ochoa de Dios y Arlete Zamantha Orozco Espinoza. Felicidades, mujeres del arte y para el arte.

Revelar y detonar en cualquier sentido de la inclusión y diversidad con 25 artistas activos en Colima, así como la selección de 24 estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales, con propuestas de dos y tres dimensiones la comunidad artística busca nuevas rutas de expresión, romper tabúes y modos tradicionales.

