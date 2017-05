Atracadero de sombras: A toda madre

¿Cuánto vale una mamá? Pero no por ser la fundamental dadora de vida, ni por la inquebrantable entereza del amor hacia la cosecha de su creación llamado hijo. De esto, únicamente nuestra intimidad tiene su respuesta y el derecho a guardársela o a manifestarla.

No faltará aquí algún escéptico que, inevitablemente, saque la mexicana alegría de que a él lo anterior le “vale madre” o, en el mejor de los casos, de que la celebración de su progenitora esta vez “estuvo a toda madre”. Sin faltar quizá también, una “mentada de madre” de un parroquiano a otro, ya entrados en copas ambos… después de dormirse ella, cansada ya del largo guateque en su honor, para, por un nimio reclamo, terminar aquéllos “partiéndose la madre”. Cuatro connotaciones distintas, entonces, desprendidas de un único recuerdo: la madre.

Cada aniversario del protocolo amoroso ofrendado a esa entraña que da luz a pequeños trozos de humanidad en nueve meses, representa inconscientemente la subasta de una compulsión anual. Así como sólo hay una navidad cada año, un día del compadre o un día del niño o del maestro, de esta forma, guardadas las proporciones entre los cuatro certámenes, anualmente se ha erigido el figurativo recordatorio de que nuestra madre aún anda por ahí, si es que incluso ella ya está muerta. Integrándose tal insinuación desde la óptica “metafórica” patrocinada por un vendaval de infinitas mercancías. “Compre para memorizar que tiene madre” –parece decir el eslogan en el subconsciente de un mortal. ¿Qué acaso en este 6 de mayo usted no tiene madre? ¿O tampoco el 13 de agosto o el 7 de enero o la fecha que usted guste y mande?… desde luego, si suponemos aún viva a quien lo (la) trajo a usted a este mundo.

El 10 de mayo suena a mariachi, pero también a lágrimas. Y es cuando la alegría y el dolor –según sea el caso- se emancipan luego de que pasaron tantos trances durante un año. Allí, donde las emociones y los sentimientos –valga decir las nostalgias, los anhelos reprimidos o las frustraciones- parecen resucitar enseguida de permanecer encerrados en el cajón de un año.

¿Cuánto vale una mamá?, decíamos al principio. Depende del impulso que tengamos en nuestro corazón. Pero jamás antepuesta la tentación del aparador de un supermercado.

ACOTACIÓN

Debo advertir a algún concienzudo lector, que el anterior texto fue publicado –en este mismo atracadero- hace acaso cuatro o cinco años. Si bien el contenido del mismo (poquísimo) fue aumentado. Pero, en realidad, en nada cambió el plano original del argumento. Por lo demás, mantengo el mismo designio en torno a la sugerencia que, para ser congruentes, me pareció “de poca madre”. Es decir, traducida su jerigonza a otra cuyo significado reúne un símil, “estuvo de pelos”. ¿O no compadre Jacinto? Al fin, así tú me lo dijiste. Entonces, va por ti esta ociosa acotación. Y acuérdate que tú y un servidor, desafortunadamente, ya “no tenemos madre”. De alguna manera, este 10 de este mes, nos “vamos a poner hasta la madre” con aquel mezcal de Oaxaca que estás guardando para esa precisa ocasión.

Comentarios