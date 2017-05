Falta cultura para hacer valer el acceso a la información: Experto

Infoecos/Colima.-

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), organizaron varias actividades para conmemorar esta fecha. Una de ellas fue la conferencia “Periodismo y acceso a la Información Pública”, que impartió Alejandro Torres Rogelio, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOdf).

Al inicio de la conferencia, la directora de la Facultad de Letras y Comunicación, Paulina Rivera Cervantes, comentó que la actividad de ese día tuvo la intención de acercar a la sociedad a organismos como el Infocol, encargado del acceso a la información y de promover la transparencia.

La comisionada presidenta del Infocol, Rocío Campos Anguiano, dijo que el objetivo de dicha actividad es recordar que el 3 de mayo de 1993, la UNESCO estableció esta fecha como significativa para el periodismo. Asimismo, señaló que estas actividades pretenden hacer un sencillo homenaje a todos los periodistas que han muerto por cumplir con su trabajo.

En su conferencia, Alejandro Torres dijo que hace poco más de 14 años que se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para que cualquier persona pueda solicitarle a los servidores públicos información de interés comunitario.

Señaló que cuando arrancó esta ley hubo mucho entusiasmo, pero que luego se llegó a la frustración porque los periodistas no estaban obteniendo los resultados con la prontitud ni con la exactitud que requerían, pues persistían prácticas de opacidad y ocultamiento por parte de los servidores públicos.

En su opinión, “todavía falta trabajar mucho en la cultura de la transparencia de los servidores públicos del todo el país; necesitamos mucha capacitación y básicamente cambiarles el chip”.

Indicó que los usuarios, incluidos los periodistas, deben conocer la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información: “Deben leerla, pues desconocen la legislación y piden datos que no son, piden información equivocada o incluso no saben ni cómo pedirla. Además, no conocen las instancias por las que deben solicitarla”.

Aseguró que los periodistas pretenden acceder a la información argumentando de una manera equivocada, subjetiva, y no basados en el derecho porque lo desconocen. “Entonces, hay que leer la Ley de Transparencia y entender cómo se manejan estos órganos garantes”, comentó.

Alejandro Torres manifestó que el INFOdf no genera la información, sino que es el órgano por el cual se solicita: “Las autoridades generan la información”.

Dijo a los periodistas que para solicitar información hay que tener en cuenta los tiempos, pues laque se obtiene a través de documentos oficiales no sirve para notas diarias sino para reportajes especiales que requieren más fuentes. Asimismo, el comisionado indicó que antes de solicitar la información deben revisar en la plataforma si alguien más ya la solicitó, ya que esto y la respuesta son públicas.

Finalmente, señaló que es importante que los periodistas sepan si la información que piden obliga la transparencia, ya que hay información que las autoridades deben publicar periódicamente y actualizar sin necesidad de que alguien másla solicite.

Comentarios