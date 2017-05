Los municipios también deben entrarle en la seguridad: JIPS

Infoecos/Colima.-

Al cuestionar al gobernador Ignacio Peralta Sánchez, respecto a lo que se debe hacer para atender el reclamo del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, quién opinó que los gobiernos locales deben hacer mejor su trabajo, el mandatario estatal estableció que en la materia existe una responsabilidad compartida con los presidentes municipales.

“Hay una responsabilidad compartida, los presidentes municipales también tienen que entrarle, hay mucho que los presidentes municipales tienen que hacer”, resaltó.

Precisó que los municipios tienen asignada una muy importante cantidad de recursos federales y disponen de un importante número de elementos policiacos armados para atender los parámetros de obligatoriedad y compromiso que tienen en materia de seguridad.

“Nosotros como Estado ´no nos rajamos´, hemos atendido, incluso más allá de lo que nuestra responsabilidad nos exige y también las instituciones en materia de seguridad del Gobierno de la República que también ha estado haciendo su trabajo”, manifestó.

Pero insistió en que para atender el tema de la seguridad se requiere la participación de los tres órdenes de Gobierno, además de la participación del Poder Judicial y la sociedad en general, porque el problema tiene una enorme complejidad.

Ignacio Peralta subrayó que el Gobierno Estatal no elude su responsabilidad en el tema de la seguridad, pero reconoció que el trabajo que realiza no será suficiente si no se coordina con todas las instituciones que también deben participar.

“La transición, por ejemplo, del viejo al Nuevo Sistema de Justicia Penal está siendo una transición que nos está dejando muchas lecciones en donde también necesitamos por parte de los policías atender los procedimientos que el nuevo sistema de justicia penal exige, pero también necesitamos que las sentencias de los jueces sean constructoras de seguridad, no solamente garantes de los derechos humanos, que es muy importante, sino también que sean constructoras de un ambiente de seguridad que exigimos todos los mexicanos”, puntualizó.

