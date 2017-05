¿Por qué no acusan?

Las indagaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima acreditaron la violencia que el sentenciado ejercía sobre su esposa, cuando llegó al máximo, al dispararle con su arma de fuego y matarla dentro de su domicilio. La noticia señala también la sanción de 38 años de cárcel al feminicida (www.ecosdelacosta.mx).

Se entiende por Feminicidio al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer como causa principal y cuando existe relación con la víctima. Este concepto comenzó a discutirse en México en 1994, por parte de la antropóloga Marcela Lagarde UNAM, quien comentó la traducción de femicide es femicidio. Y declaró que transitó de femicide a feminicidio, porque en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio pero solo significa asesinato de mujeres.

Este punto de vista está relacionado con la línea de trabajo de Diana Russell nacida en Cape Town, Sudáfrica, y de la mexicana Julia Monárrez Fragoso, quienes toman como indicador al homicidio, utilizado por la criminología tradicional, porque su etimología viene del latín homicidium, formada por homo (hombre) y cidium (acción de matar), con clara influencia androcéntrica a pesar de que es usado para referirse tanto a homicidios de hombres como de mujeres (www.un.org/es/womea).

En la página Feminicidio.net se cuestiona: ¿Cómo se manifiestan esas razones de género? El asesinato de mujeres a manos de hombres es frecuente y la inmensa mayoría de éstos son Feminicidios. Los hombres feminicidas matan a las mujeres por diversos motivos: cosificación, posesión, celos, odio, placer, erotismo…

Se sabe que la violencia resulta un instrumento de poder para someter y subordinar a las mujeres. El asesinado feminicida representa una expresión extrema de la fuerza patriarcal, una forma de manifestar la política sexual y los rituales de dominación masculina.

Es el acto más grave de la violencia que comienza con hechos y palabras banales como: “¡Cállate, que no sabes!” “¿Quién te mandó este mensaje al celular?” “No te pongas esa blusa, no me gusta”.

Así se van incrementando las manifestaciones de violencia en la pareja incluida la violación sexual, porque él llega alcoholizado y quiere… pero ella que estaba durmiendo, no. Y ocurre la violación.

¿Por qué ella no hizo la denuncia? Existen varios argumentos, el más embarazoso es la re-victimación. Cuando una mujer realiza este cargo es revisada por el médico o médica de guardia para comprobar las lesiones vaginales, debe hacer una declaración ante oficiales, firmar documentos y permanecer en instituciones. Al final surge la duda sobre su relación con el atacante. Queda también el escándalo en la comunidad.

Con esas condicionantes se puede comprender por qué resulta bajo el por ciento de denuncias sobre violaciones, ni las privadas en el seno de la pareja, ni las perpetradas en la vía pública en zonas oscuras o lugares alejados. La mujer se re-victimiza en las acciones de investigación.

La existencia de un Centro de Justicia para Mujeres significa en Colima un paso más en la prevención ante hechos de violencia de género, para asegurar que ellas puedan, en el momento oportuno, declarar las múltiples formas de violencia que padecen y dónde pueden recibir apoyo psicológico, social, de salud, vivienda temporal y empoderamiento económico.

Para responder al Feminicidio y otras manifestaciones de violencia de género urge perfeccionar los mecanismos de investigación de los hechos denunciados, especialmente en casos de violencia contra las mujeres para evitar vacíos e irregularidades en el proceso de la administración de justicia.

