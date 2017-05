Análisis Político: Carlos Slim, alternativa del PRI en 2018

Carlos Slim Helú es hijo de Julián Slim Haddad y de Linda Helú, se tituló como ingeniero civil en la UNAM, además impartió álgebra y programación lineal en esta gran universidad, desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios de oportunidad, los cuales hacía prosperar, así como en la compraventa de bienes raíces. A principios de los años 80 y en medio de una crisis que paralizó a México y con fugas de capitales históricas, Slim y su grupo denominado Carso realizaban inversiones fuertes en el país, y adquirieron varias empresas.

Carlos Slim ha mencionado repetidamente que en esta etapa del país recuerda por lo que pasó difícilmente su padre Julián Slim, cuando en 1914 y en plena Revolución Mexicana le compró a su hermano mayor el 50 % restante del negocio que tenían en común, llamado La Estrella de Oriente, creyendo así en México y en su destino. “Si mi papá, en plena Revolución, con el país sacudido, sin todavía tener familia, siendo extranjero y sin el arraigo que te da el tiempo, confió en México y en su futuro, cómo no iba a hacerlo yo”, ha dicho Carlos Slim en algunas entrevistas.

Desde los años 80 ya era un empresario muy exitoso y uno de los más importantes de México. 1982 fue un año crítico en la historia del país. Con la crisis de deuda, la nacionalización de la banca y las finanzas del país prácticamente paralizadas, Carlos Slim y su Grupo Carso se propusieron invertir de forma intensa y activa en algunas empresas, entre las cuales destaca Cigatam (Philip Morris México), fabricante de los cigarros Marlboro, la Hulera El Centenario, Bimex, Hoteles Calinda y Reynolds Aluminio, Grupo Financiero Inbursa, integrado por la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, Seguros de México y Fianzas La Guardiana, también compró Artes Gráficas Unidas, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, así como la mayor parte de Sanborns y su filial Denny’s. Adquirió también la compañía Minera FRISCO y Empresas Nacobre, así como las empresas de neumáticos Euzkadi y General Tire.

En 1990 adquirió Telmex, junto con France Telecom de Francia y SBC Telecomunicaciones de los Estados Unidos, la única compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México (que administraba el Estado hasta ese momento). Carlos Slim Helú compró Telmex, América Móvil, China Móvil, así como muchas otras cadenas de negocios nacionales e internacionales como aseguran, Sears, Liverpool y que está por adquirir Suburbia, quizás por ello es ahora el hombre más rico del mundo, y como dice la voz populi, ya no tendría por qué robar, sino más bien el sí enfrentaría mejor al magnate, Donal Trump y México entraría a una nueva dinámica de desarrollo industrial.

Carlos Slim Helú durante muchos años se ha identificado en forma natural con el PRI, por razones lógicas, pues un exitoso empresario nacional no puede ser enemigo de los presidentes en turno, y el comentario sobre esta posibilidad política rumbo al proceso electoral presidencial del 2018 proviene en este análisis político porque el PRI está desgastado y no tanto por los errores del gabinete presidencial o del propio Enrique Peña Nieto, sino porque nunca tuvo este gabinete un organismo de Comunicación Social fuerte sólido que controlara y difundiera las buenas acciones gubernamentales nacionales, jamás tampoco tuvieron enlaces en comunicación social con los estados para difundir adecuadamente las reformas federales que le pegaron demasiado fuerte en las entidades por falta de información que provocaron crítica y rechazo, como fue la propia reforma educativa, muy a pesar del esfuerzo y avance que hace Aurelio Nuño.

Hasta hoy vemos en la carrera por la Presidencia a dos priístas nacionales fuertes que encabezan Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, como probables candidatos para el 2018, pero si el tricolor no quiere pasar tremendo susto en la reñida elección simplemente que designen a Carlos Slim, y podría ganar sin tanto desgaste.

¿QUÉ PASARÁ EN COLIMA EN EL 2018?

El proceso electoral estatal estará también reñido por los chilaquiles políticos o divisiones que dejó la pasada contienda por la gubernatura y se han observado en los diferentes partidos que no han logrado consolidarse, unirse internamente, aunque los dirigentes partidistas aseguran que están trabajando en la reestructuración de sus estructuras, pero no vemos ni observamos esto en los medios informativos y menos podemos asegurar que alguno de ellos sobresalga de todos.

Pero una cosa es muy cierta, la mayoría de los partidos desde hace años abandonaron sus objetivos para lo que fueron creados, pues era atender las causas o problemas sociales, inclusive varios miembros de los partidos ya se acostumbraron a despertar y activarse en temporada electoral, y empiezan a llamar la atención mediante fuertes críticas y a cuestionar tareas gubernamentales municipales o estatales, sin aportar nada a su región o al estado, ni hacer alguna obra de beneficio social, solo exigen estar en los medios informativos y después de nuevo en la boleta electoral, y son varios en cada partido, ¿Podrá usted identificarlos?

