Baúles: Generosidad y solidaridad en el PRD

Este viernes 5 de mayo cumplió 28 años el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Nacido a partir del Frente Democrático Nacional (FDN) que disputó la Presidencia de la República en 1988 con el candidato Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD se fundó gracias a la convergencia de organizaciones de la sociedad civil, emergentes ante la adversidad del terremoto de 1985; gracias a la generosidad de liderazgos y partidos políticos de raíz socialista, amén de cuadros y liderazgos que consideraron que, con el abanderamiento de Carlos Salinas de Gortari, el partido de siempre había renunciado a los principios revolucionarios que decía enarbolar, para pasar a un nuevo escenario neoliberal, que fue refrendando los siguientes cuatro sexenios –dos de ellos panistas-.

Por eso es muy importante que, a 28 años, con la embestida de dicho sistema neoliberal, que está inyectando vigor al partido de Andrés Manuel López Obrador –victimizándolo, es una de sus estrategias-, para debilitar aún más a la izquierda que en dos elecciones tuvo al alcance de las manos Los Pinos (1988 y 2006), el PRD se replantee dos principios que, en la práctica, le dieron la oportunidad de encabezar los anhelos de la ciudadanía: generosidad y solidaridad.

El escenario para este replanteamiento no podía ser mejor que la elección del Estado de México, misma que, cada seis años, se convierte en riguroso espejo del proceso madre de todas las elecciones: el proceso presidencial para renovar al huésped de Los Pinos y las dos cámaras del Poder Legislativo.

Falta menos de un mes para que millones de ciudadanos acudan a las urnas de esta elección del Estado de México, tierra y cuna del actual titular de Los Pinos y de su equipo que lo llevó ahí y que está buscando, con todas las mañas posibles, refrendar el mando para seis años más, así como enviar un mensaje a los mexicanos, en el sentido de que su poder es invencible. Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, y su gemelo en desconocimiento de nuestra realidad, y torpeza al interpretarla, es el emisario de este grupo de poder con sello neoliberal.

A Del Mazo busca hacerle segunda, indudablemente por acuerdos y pactos al margen de la voluntad ciudadana, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, cuyo cansancio y hastío es notorio a estas alturas. Desde antes de arrancar el proceso, el descrédito del PRI se vio sometido al análisis y la crítica con una hipótesis que cada día cobra mayor relevancia, en el sentido de que el PAN puso a Josefina con base en un acuerdo: que el PRI refrendara la gubernatura del Estado de México, sabedor de que pareciera imposible el refrendo de Los Pinos, que pasaría, de nueva cuenta, al blanquiazul.

Para nadie sería extraña esta negociación, habida cuenta que en la agenda nacional, donde resaltan la cuestión hacendaria y la privatización de nuestros recursos estratégicos, como los hidrocarburos, es donde panistas y priistas han sabido ponerse de acuerdo. Ambos partidos, pues, coinciden, a la fecha, en un ideario neoliberal, cuyas políticas públicas velan primordialmente por el capital y no por las personas, de ahí el preocupante incremento de pobres que, a su vez, alimenta la inseguridad y todas sus secuelas.

Nuestro país, entonces, como nunca antes en su historia, requiere de un PRD que se guíe por los principios precitados: generosidad y solidaridad. Y este acuerdo tácito con nuestro país, el partido del sol azteca debe someterlo a prueba con la candidatura del joven político Juan Zepeda, que ya fue alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl (2013-2015), y que dio resultados positivos, tal y como se lo reconoce la población de este municipio mexiquense, con un padrón cercano a millón y medio de habitantes.

Generosidad y solidaridad, principios que hicieron posible el nacimiento del PRD, son los motores que debieran mover la agenda del sol azteca sobre dos líneas de trabajo: Derechos Humanos y Política Social. Y el Estado de México, como nunca antes, será la prueba de fuego de la izquierda perredista, con plan de trabajo propio, candidato propio y base social vigorosa, pues tal es el mensaje de arranque de campaña, con un margen superior al 10 % en la intención del voto.

El PRD debe valerse por sí mismo. El fenómeno Juan Zepeda es un claro aviso de que es un partido en el que, pese a su desgaste natural -un desgaste que abrasa a todos los partidos-, un buen número de ciudadanos lo siguen identificando como el partido que, en los hechos, procura velar por los derechos humanos y la justicia, en lo general.

Si la generosidad y la solidaridad le dieron alumbramiento en 1989, el PRD tiene la oportunidad de volver a estos dos motores, que entrañan sacrificar intereses personales en aras del interés general de los ciudadanos y sus familias.

Ni personajes políticos ajenos al PRD, y ni los partidos políticos PRI y PAN debieran ser opciones del PRD, ya sea en alianzas o acuerdos formales o informales. El partido negroamarillo, con el que ciudadanos se identifican como el partido de las libertades y los Derechos Humanos, tiene su propia identidad y merece aspirar a ganar el Estado de México, nuevo paso para nuevos bríos en el 2018.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

1. EL SEGUNDO DEBATE. Será mañana, martes 9 de mayo, el Segundo Debate rumbo a la Gubernatura del Estado de México. Si no me equivoco con el dato, sería a las 8:30 de la noche. Juan Zepeda, del PRD, es el único que continúa ascendiendo, pian pianito. Y caballo que alcanza, gana.

2. FESTIVAL DEL VOLCÁN DEBE SER LLEVADO A COLONIAS. Ya lo he dicho en este mismo espacio, y hoy lo reitero: el Festival Internacional del Volcán, que ha llegado a su final en su segunda versión anual, debe ser llevado a las colonias, en la tercera y última edición, del año próximo. Si la autoridad municipal capitalina no lo hace, entonces quedará claro que solo se trata de circo, a falta de pan. Y toda autoridad, máxima la municipal, está obligada a recomponer el tejido social.

3. EL ESLABÓN PARA SABER DE LOS 43 ESTUDIANTES. En los últimos días de abril fue detenido Walter Alonso de Loya Tomas, en Querétaro, donde se hacía pasar por ganadero. Apodado La Medusa, estaba refugiado en esa entidad. Testigos de la represión del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes, informaron a las autoridades haber escuchado decir a los represores que los normalistas serían llevados a Huitzuco, “para que allá decidiera el patrón”. Así lo consigna el expediente, sobre el caso, de la CNDH. Dichos testigos se referían a este personaje, La Medusa, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Huitzuco. La Medusa es el eslabón que faltaba. Ahora, que lo han detenido, ¿qué hará el gobierno de Peña Nieto?

