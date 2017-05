Jesús Magaña, más de cinco años en espera de justicia

Infoecos/Colima.-

En marzo de 2012 Jesús Magaña Espinoza fue detenido con lujo de violencia por los policías estatales Ricardo Ramírez Cárdenas y Miguel B. Medina, sin mediar orden de aprehensión en su contra; fue remitido a los separos, golpeado y puesto en libertad 24 horas después, ya que no “había delito a perseguir”.

Desde entonces busca se le haga justicia porque, durante la detención ilegal, los golpes recibidos le generaron una lesión en la espalda que ha requerido dos cirugías y lo mantienen incapacitado para trabajar, razón por la que acudió a la redacción de Ecos de la Costa para dar a conocer su situación.

“No me voy a dar por vencido, los delincuentes (policías) tienen que pagar, pero siguen libres e impunes, por lo que acudiré ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de amparo”, aseguró.

El denunciante mostró uno de los documentos que lo acompañan, el cual establece: “…secuelas postraumáticas, disminución de la potencia muscular, signos de Lassague, Patrick, Milgran y Hoover positivo, compromiso neurálgico; …requiere apoyo, medicina, terapia física y rehabilitación”, señala la valoración expedida por el traumatólogo Enrique Hernández Ricardez del Hospital Regional Universitario.

Para caminar se apoya en una muleta y lleva consigo en una bolsa de plástico los documentos que conforman su expediente, que incluyen los certificados médicos expedidos por especialistas del Hospital Regional Universitario, la demanda contra un juez de Distrito, una denuncia en contra del exgobernador Mario Anguiano Moreno, el exprocurador general de Justicia, Marcos Santana, y contra la juez Claudia Eloísa Díaz Ortiz, en la cual los hace responsables de cualquier atentado en contra de su vida o la de alguno de sus familiares.

Jesús Magaña dice que aunque se ha tenido que enfrentar al sistema, no pierde la esperanza de que le hagan justicia y ya planea iniciar un juicio de amparo ante la justicia federal, porque en cada una de las demandas que ha interpuesto en la entidad, se ha exonerado a los policías que lo golpearon a pesar de haber demostrado con pruebas y certificados médicos las lesiones que sufre.

“Durante más de dos años realicé un plantón frente a Palacio de Gobierno y me retiré de ahí luego de que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez me recibiera y reconociera que efectivamente me asiste la razón, y me recomendara irme a descansar”, aseguró.

Detalló que el mandatario estatal tuvo la paciencia de atenderlo, revisar su expediente y reconocer que los certificados médicos certifican su lesión y avalan que el daño fue derivado de los golpes recibidos por parte de los policías que lo detuvieron ilegalmente, por lo que le corresponde recibir una indemnización.

“El Gobernador me dijo que regresara con él una vez que un juez emitiera un laudo relacionado con el monto de la indemnización que me corresponde, por eso tendrá que iniciar mi proceso a nivel federal porque cada demanda interpuesta en Colima la han desechado, supuestamente porque no presento las pruebas necesarias”, resaltó.

