Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Perseguidos, guardianes de la fe

Después del video donde la diputada de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) por Veracruz Eva Cadena –excandidata a la alcaldía de Las Choapas- recibió 500 mil pesos para entregárselos a López Obrador, asegurando sus defensores que “la habían chamaqueado”, por lo inusitado que resultaba para ella recibir tanto dinero en efectivo –aunque como legisladora sabía que era ilegal-; se dieron a conocer otros dos videos, donde hacía prácticamente lo mismo. En el último recibió un millón de pesos de empresarios veracruzanos, a cambio de impulsar una ley en el Congreso local. ¿Se explica así cómo López Obrador ha financiado su campaña a la Presidencia durante 18 años?

Jaime Vives, autor de tres libros, después de presentar su documental en España, lo exhibió en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el miércoles 3, el jueves 4 en la Universidad Panamericana, y el viernes 5 en función privada en Cinépolis de Centro Magno, producido por él, dirigido por Javier Carreras, grabado hace dos años y estrenado hace cinco meses, que elaboró viajando a Siria e Irak y en el que muestra la terrible situación que viven actualmente cristianos en varios países, en los cuales el Estado Islámico –Daesh o ISIS-, que ha recibido dinero incluso de los Estados Unidos y cuyo propósito es conquistar todo el mundo, los persigue, viola a las mujeres, los despoja de sus pertenencias, los mata y en el menos malo de los casos, los expulsa únicamente con lo que traen puesto, tan solo, por no convertirse al Islam.

En una plática que ofreció antes de presentar la filmación, narra la vida disipada que llevaba –drogas y mujeres a los 13 años; a los 14, odiando a sus papás, se fue de su casa, regresó, y volvió a irse a los 16, no concluyó las carreras de Ciencias Políticas ni la de Periodismo-, cambiando su vida que calificó como “desperdiciada”, cando vio a un grupo de jóvenes de San José que ayudan a menesterosos en Barcelona, uniéndose a ellos y durmiendo bien por primera vez en muchos años; viajó a Medjugorje y habiendo convivido con los jóvenes que ayudaban, decide ponerse ahora “del otro lado”, conviviendo con los abandonados, con los que viven solos y con los que no tienen a nadie.

Posteriormente se da cuenta que cristianos, por el hecho de serlo, son asesinados en Irak, Siria, Azerbaiyán y Corea del Norte, al grado de que en pleno siglo XXI es asesinado un cristiano cada cinco minutos. Preguntándose no solo qué podemos hacer nosotros por ellos, sino qué pueden hacer ellos por nosotros, y decide viajar para entrevistar a los cristianos perseguidos y a filmar lo que sucede. Comentó que en algunos países árabes hay más sangre de cristianos mártires que petróleo, que hay que estar cerca de Dios para cuándo nos toque y que en cualquier momento nos puede tocar.

En el documental se ve cómo viven muchos cristianos sin trabajo, con muchísimas carencias, con hijos asesinados o desaparecidos y que, sin embargo, aseguraban que Dios nunca los abandona. Muestra cómo avanza el Estado Islámico, que por ejemplo al llegar a Mosul, la segunda ciudad de Irak, dan a los cristianos que no murieron combatiéndolos tratando de evitar la llegada a su ciudad, la opción de convertirse al Islam renunciando a su fe, o morir o ser expulsados; prefiriendo los cristianos el martirio, o perder todos los bienes que poseen.

Jaime Vives concluyó que nosotros también debemos dar un testimonio valiente de nuestra fe, viviendo de manera coherente donde nos encontremos. Que el mundo lo están cambiando los que sufren por el Señor. Que vale la pena morir por Cristo, ya que lo demás es relativo. Que el martirio, más que valentía o heroísmo, es una Gracias de Dios, y que debemos ayudar a la Iglesia necesitada.

