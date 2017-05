Sociedad del conocimiento: SNTE Colima unido

Hace años me tocó observar un movimiento en la Sección VI del SNTE (1983), pese a no estar en la entidad, me di cuenta que la Sección 39 ignoraba la lucha. Cuando comencé a laborar como docente federalizado (1986), por cambio de Guerrero a Colima, percibí ese rechazo entre maestros estatales y federales, para uno, que fue educado en la cultura de la unión, era difícil entender esta situación.

Cuando estuve colaborando en el PRI, de igual manera fue visible la pugna entre ambas secciones, por conseguir quien presidiera diversos puestos o negociaciones. No daba crédito a que se golpearan entre ambas por conseguir un propósito, mas sí miré la nobleza en las acciones de los maestros afiliados a la Sección 39, fue cuando me propuse ser no solo un maestro federalizado, sino uno de la 39.

La apertura para entrar a la Sección 39 (1989) me la dio Socorro Chavira, de no haber sido por la intervención de Oscar Javier Hernández, quien solicitó al líder de aquel entonces Oscar Verduzco, que se me diera la posibilidad de trabajar, no hubiera ingresado. En mayo de 1990, el maestro Rangel, a nombre del líder, nos dio la bienvenida a 16 maestros de telesecundaria, afirmó que no solo ingresábamos a un sindicato más, sino a una gran familia.

Pese a la buena comunicación de los líderes de la 6 y 39, en los hechos no existía, mas sí hay detalles significativos que enaltecen a la Sección 39, por citar: En julio de 1994 estuve hospitalizado por más de un mes, quien era mi esposa tenía que trabajar y cuidar a nuestros hijos, mi padre trabaja en Cd. Guzmán y mi madre no superaba la muerte de mi hermano. En ese mes y medio de enfermedad recibía la visita de vez en cuando de mi padre y mi tío Roberto, pero a diario, ya sea por la mañana o por la tarde, de un maestro a nombre de la 39, Guillermo Rangel.

Memo, como le decimos quien lo apreciamos, me hizo sentir con sus visitas un aprecio a su persona y a la sección, cuando tuve oportunidad de estar bien en mi interior tomé la decisión de estar con él y el SNTE, en las buenas y las malas. Durante su tiempo en la organización, observé que como fue con uno, ha sido así con todos aquellos que se acercaron o tienen una necesidad. Su espiritualidad ha sido transmitida a los compañeros del gremio, su entusiasmo vive y está presente con su hermano diputado Federico, en el diputado Adrián Neri y en el hoy líder Heriberto Valladares.

En el 2006 abanderé junto con otros maestros de la sexta la primera candidatura a senadores y otros a diputados federales por Nueva Alianza. De antemano sabía que era objeto de burlas y sacarnos, pero la meta era clara, sacar los votos para que el partido fuera opción política. Había una unión de los dos líderes Alfredo Hernández y Nicolás Contreras por sacar un proyecto unido, mas la estructura de la sexta no apoyo nunca a las propuestas de la 39, pese a la separación, no solo se cubrió la meta, se superó.

Durante las elecciones del 2009 fue lo mismo, inclusive los peores enemigos de los candidatos de la 39 fueron los de la sexta. Guillermo Rangel percibió lo anterior y como diputado local pugnó y fue apoyado por todas las bancadas para otorgar los mismos beneficios económicos de los estatales a los federalizados. Como Secretario de Educación trabajó de igual manera, su enemigo acérrimo buscó la mecánica para que no ganara la diputación.

Los ataques a la dignidad de Javier Pinto, Héctor Prisciliano, Heriberto Valladares y Fabián Díaz, líderes del SNTE en Colima, no solo unió a éstos, sino que unió a la bases, el reflejo se comenzó a dar desde la selección de quienes iban a representar a Colima en los Terceros Juegos Deportivos y Culturales del SNTE, así como durante los nacionales, en el Desfile del primero de mayo y en lo que viene, si el Gobernador no interviene. El tiempo lo dirá.

