Ayuntamiento de Manzanillo distingue a ciudadanos del año

Sergio Sánchez, Ramón Archundia, Jorge Benítez, Norma Osiris y Alonso Garza, algunos de los homenajeados

Celebran el CLXIII Aniversario del Fundo Legal

Infoecos/Colima.-

Al conmemorarse el 163 aniversario de la entrega de lotes del Fundo Legal, y dentro del marco de los festejos de la Declaración Definitiva de Manzanillo como puerto de Cabotaje y Altura, el Ayuntamiento de Manzanillo entregó, como desde 1980, las Preseas Municipales al Mérito Civil, reconociendo a algunos de los numerosos ciudadanos que se han erigido en ejemplos a seguir por las generaciones venideras.

En sesión solemne de Cabildo, la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos destacó el esfuerzo que cada uno de los galardonados realiza para aportar algo al municipio, con la intención firme de ser mejores y con ello contribuir al bienestar general.

“Pasaría horas hablando de los méritos de los manzanillenses distinguidos a quienes hoy aplaudimos porque los consideramos ciudadanos paradigma.

Todos los que nos reunimos en este recinto este día, sabemos de la valía, de la importancia de lo que cada uno hace para que Manzanillo destaque”, dijo.

Asimismo, destacó que “mis compañeros de Cabildo y yo hemos coincidido en que los 12 manzanillenses a los que hoy homenajeamos han ido dejando huella por su conducta encomiable, buscando cada uno servir a Manzanillo con denuedo y con afán”.

Los galardones entregados fueron: Ciencias y artes, en las siguientes disciplinas: a) artes plásticas y pintura Carlos Escobar León, para María de Jesús Arcelia Bayardo Moreno de Lázaro; b) música Jesús Alcaraz, lo recibió Raúl Arturo Noriega Contreras; c) pedagogía y docencia, Profr. Teodoro Chavarín Méndez, para la profesora Gloria María Díaz Zamorano.

En Deportes, la presea Jaime Tubo Gómez, a) por la actuación destacada en alguna rama del deporte: Cristian Ismael Álvarez Vásquez, Carlos Jesús Olivar Sánchez y Edgar Zaldivar Valverde; y b) por el fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes, a René Manuel Tortolero Santillana.

Del periodismo e información, Dr. Rolando Cordera Campos, a Norma Osiris Moreno González.

Al Mérito Cívico, Cap. Leoncio Ucha Mora, fue para Ramón Medina Archundia.

A la Juventud, Nicolás Roldan Beltrán, Cristian Alonso Garza Vásquez.

Al Mérito Municipal Manuel Gutiérrez Fonseca, para Sergio Sánchez Ochoa.

Al Impulso Económico, Amada Jiménez Bustos, fue para el empresario Jorge Benítez Amezcua.

Y Derechos Humanos fue para la gestora social María del Rosario García García.

Todos forman parte de una pléyade de manzanillenses que hacen lo que consideran positivo y les resulta justamente así. Cada uno, sin buscarlo, se ha convertido en un ejemplo a seguir. Todos nos ponen cada día la muestra de cómo debemos conducirnos, expuso la presidenta municipal.

“Hoy 8 de mayo, es día de fiesta para Manzanillo” porque se celebra el acto de gobierno por el que las autoridades hicieron la entrega oficial de los terrenos que habitaban en la ciudad, dando así certeza legal a cada una de las familias fundadoras.

Aunque es de todos sabido que desde 1825 se fundó la ciudad en este sitio, según el cronista municipal, fue hasta el 8 de mayo de 1854, en que se entregaron los documentos oficiales de cada predio.

Por su parte, Jorge Benítez Amezcua, a nombre de los galardonados, expresó, “soy un hombre afortunado. La vida me ha dado muchas satisfacciones entre las que se encuentra una familia maravillosa.

Esto me hace sentirme, pues, profundamente agradecido con la vida, naturalmente”.

“Recibo hoy este reconocimiento, que lleva el nombre de doña Amada Jiménez, una mujer admirable, empresaria, autodidacta, visionaria, sagaz, pionera del transporte en el municipio, y lo hago planteándome el reto de ser más humilde cada día. A lo largo de muchos años dedicado a la iniciativa privada, no me creí observado. No pensé nunca que los generosos ciudadanos que propusieron mi nombre para que me fuera entregada esta presea, estuvieran atentos a mí actuar y tuvieran consciencia de mis pasos. No hice nunca nada esperando ser reconocido, agradezco a la alcaldesa Gabriela Benavides y a su Cabildo por esta distinción”, finalizó.

