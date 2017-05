Diputada pide castigo ejemplar para violadores

Infoecos/Tecomán.-

Preocupada por la cantidad de casos de mujeres víctimas del delito de violación sexual, la diputada local Adriana Mesina Tena dijo que ya presentó al pleno del Congreso local una iniciativa para que se aumente la penalidad de quienes cometan este tipo de actos, pero además, indicó que, a la par de su iniciativa, la diputada Martha Sosa propuso un punto de acuerdo en el cual solicita que se le dé mayor libertad a la Procuraduría de Justicia para que realice acciones de prevención para este tipo de delitos.

La legisladora local consideró que su iniciativa es viable, toda vez que en otros estados las penas por quienes infringen este tipo de actos ya han sido aumentadas, y Colima es una de las entidades en las cuales no se han actualizado las penas. No obstante, dijo, el castigo no puede ser tan elevado “porque estarían incurriendo en inconstitucionalidad”, de ahí que la propuesta sea de cuatro meses a cuatro años.

Mesina Tena admitió que los casos son muchos, pero además hay muchos más que no se denuncian porque las víctimas tienen miedo. Por ello, consideró importante trabajar con los ministerios públicos para que brinden confianza y apoyo a quienes han sido víctimas de este tipo de casos.

Finalmente, consideró viable la posibilidad de poner en debate la pena de muerte para violadores de menores de edad que se ensañan con sus víctimas.

