El Ejército no estará todo el tiempo en las calles: Chong

Ciudad de México.-

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó el apoyo federal para aquellos estados con problemas de inseguridad y dijo que se equivocan quienes piensan que se quiere dejar que las fuerzas armadas permanezcan las calles todo el tiempo.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Osorio Chong sostuvo que las Fuerzas Armadas no han abandonado su responsabilidad en Tamaulipas, Puebla, Chihuahua, Guerrero, Durango, Quintana Roo, Baja California Sur.

“Nosotros tenemos en total, en la Comisión Nacional de Seguridad, 40 mil en personal, pero de eso a que estén en todo el país”, precisó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin embargo, “ni ellos, ni los militares. Ni ellos, ni quienes por los que están pensando que se quiere dejar a nuestras fuerzas federales, armadas, en el país todo el tiempo, están equivocados. No da, no alcanza y no es esa la visión de este gobierno”, añadió.

Sobre el robo de combustibles en Puebla, aclaró que las autoridades federales van con toda la fuerza contra quienes cometen ese delito, por lo que pidió a la población hacerse a un lado.

“Si defienden (a ‘huachicoleros’) que se hagan a un lado porque vamos por ellos. Estamos solucionando esto, pero no con curitas, sino más a fondo”, aseguró el funcionario federal.

