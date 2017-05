Para Leiton Jiménez, Chivas no son invencibles

Guadalajara, Jalisco.-

Leiton Jiménez sabe lo que el clásico tapatío representa, pero a Chivas lo ve como un equipo más, al que buscarán vencer para que Atlas vaya caminando rumbo a un título que se les ha negado por 66 años.

“Para mí, Chivas es un equipo más, no sorprende nada, no son súper Chivas, es un equipo más. Nosotros estamos contentos de que sea Chivas. Si queremos ser campeones debemos superar al que sea”, dijo.

En el torneo regular, Guadalajara venció 2-1 a los Rojinegros, y eso no lo olvida, pero comentó que ahora las cosas son diferentes.

“No fue la mejor impresión la que dejamos ante Chivas. Atlas es un equipo que juega bien el futbol. Después de ese clásico mejoramos mucho. Creo tener los argumentos para vencer a Chivas siendo un equipo intenso, porque cuando hacemos eso metemos en problemas a cualquiera”, aseguró.

Sobre los hechos que pasaron cuando algunos aficionados invadieron el campo en el Jalisco luego de que Chivas iba goleando al zorro y eliminándolo de la Liguilla, Leiton pide que no vuelva a pasar.

“Estaba en Veracruz y me tocó ver donde Marco Fabián marcó la diferencia en ese juego. Somos conscientes de que la gente quiere el título. Atlas tiene muchos años sin ganarlo y la impotencia de la gente los llevó a realizar lo que hicieron. Esperemos que no vuelta a pasar, que podamos ganar, que la gente tenga cierta paciencia y no se repitan esas cosas”, apuntó.

