Madres: exclusivas, múltiples y diversas

Desde el feminismo también se disfrutan las mieles de la maternidad sin remordimientos, culpas, ni sacrificios, solo desobedecemos los roles tradicionales impuestos por el patriarcado. En la actualidad hay que ser mujer empoderada, estudiante, trabajadora, madre, hija, hermana, esposa, compañera, amiga y amante. ¡De todo pero en orden!

Ante la urgencia de la participación femenina en edad fértil, hasta las revistas del corazón hacen llamados para evitar el estrés originado por las demandas hogareñas y los roles de laborales al mismo tiempo. Las tradiciones consideran un error esa combinación, pues las reconocen solo como madres y las convocan a dejar de lado estudios y trabajo por la llegada de cada bebé.

No es posible el regreso a lo doméstico. Son muchos años de luchas y victorias económicas, pues resulta cuasi imposible vivir con un solo salario. Todavía ven esas funciones exclusivamente femeninas. Pero la maternidad no es esclavitud eterna que limite a las mujeres.

Nawal el Saadawi (Egipto, 1931), doctora en Medicina, escritora y activista por los derechos de las mujeres. En los años 90 los islamistas la amenazaron de muerte, se exilió a EE.UU., donde fue profesora en la Universidad de Washington. Ella expone nuevos argumentos cuando declaró: “Nací en una aldea y vivo en Egipto. He tenido tres maridos, dos hijos y he escrito 60 libros traducidos a 40 idiomas. No separo lo espiritual de lo corporal o de lo mental, somos un todo.

Y declaró para La Vanguardia: “Lo aprendí de mi abuela, que, siendo muy valiente, se enfrentó al alcalde del pueblo cuando éste, mofándose de ella, le dijo: ‘Tú nunca conocerás a Dios porque no puedes leer el Corán’.” (http://www.lavanguardia.com/).

–¿Y quién te ha dicho a ti que Dios es el Corán? –ella respondió–. Dios no cabe en un libro. Dios es justicia, libertad y amor. Así descubrí que los textos sagrados son una cárcel para las mujeres.

Nos dijeron que Eva trajo el pecado al mundo… ¿Alguna mujer siente eso? El día que superemos esas ideas viviremos mejor. No hay amor auténtico en un mundo construido sobre el patriarcado, el dominio del dinero y la religión. Dios entregó el poder al hombre. Dios es muy patriarcal.

Las mujeres terminan por oprimirse a sí mismas; muchas creen en el matrimonio para toda la vida, y aguantan; otras ejecutan la mutilación genital a sus hijas y, obedientes, cubren sus cabezas. Necesitamos ser conscientes de la opresión de la cultura, la política, la religión y la maternidad.

Sobre la maternidad señaló: “Sí, las mujeres son esclavas de la maternidad. La maternidad es una cárcel. El padre es libre, pero la madre no. Las mujeres sacrifican sus vidas y su libertad por sus hijos(as). Se nos ha criado hasta llegar al sacrificio, sacrificio por la familia, por los hijos, por el país. Pero ni el país, ni el marido, ni los hijos(as), se sacrifican por las mujeres. Aún así, nosotras lo toleramos. Tenemos que erradicar esta psicología de la esclavitud”.

Y afirmó: “Yo me desprendí de todo lo que se supone que debe ser una mujer, de todo lo que me hacía ser esclava. Y con mis hijos la relación mejoró muchísimo cuando estuve desprendida”.

La doctora Nawal el Saadawi propone: “El cambio en las mujeres no es una única batalla, requiere toda una vida. Pero el paso fundamental es cambiarse a una misma, eso te convierte en poderosa. Tú te cuestionas y te construyes constantemente y no queda otra que seguir en la lucha”.

Felicidades por este Día de las Madres, exclusivas, múltiples, diversas, buenas, alegres, trabajadoras, estudiantes y empoderadas que aseguran el futuro de su familia, de sus hijos e hijas y de la sociedad.

@Letra Clara

*Maestra en Ciencias de la Comunicación

Comentarios