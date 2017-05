Políticamente Incorrecto

“Un día habíase quedado Zaratustra dormido debajo de una higuera, pues hacía calor, y había colocado sus brazos sobre el rostro. Entonces vino una víbora y le picó en el cuello, de modo que Zaratustra se despertó gritando de dolor. Al retirar el brazo del rostro vio a la serpiente: ésta reconoció entonces los ojos de Zaratustra, dio la vuelta torpemente y quiso marcharse. «¡No, dijo Zaratustra; todavía no has recibido mi agradecimiento! Me has despertado a tiempo, mi camino es todavía largo.» «Tu camino es ya corto, dijo la víbora con tristeza; mi veneno mata.» Zaratustra sonrió. «¿En alguna ocasión ha muerto un dragón por el veneno de una serpiente?». –Federico Nietzsche, Así habló Zaratustra.

SIN BOZAL

¿Cuándo se debe defender un derecho?, ¿acaso cuando éste es violado o de manera permanente? Es la congruencia una de las mayores virtudes del ser humano, son sus valores y convicciones razones suficientes para entregarse en vida, para luchar, para alzar la voz y para morir. No se trata de curarse de una herida que no ha sucedido sino evitar que la herida se produzca, y si el golpe es inevitable, entonces que sea de muerte o la venganza será implacable.

Pregonamos libertades que no tenemos, aclamamos derechos que no nos han sido concedidos, aplaudimos a falsos profetas, caminamos veredas desiertas para descansar en brazos vacíos. No somos libres si tememos pensar lo que disguste al poderoso, no somos libres si nos abstenemos de hablar lo que atraiga el plomo del mafioso, no somos libres si nos amarramos los dedos para no escribir lo que el colega conspiranoico calcule como sospechoso.

Si callamos las historias para no convertirnos en una, si borramos la memoria de lo que al público fue dado, si nos retractamos en los textos lo que reafirmamos en el pecho, la libertad no está dada, más bien dosificada. No se puede tapar el sol con un dedo, decimos más con lo que callamos que con lo que publicamos. Principio del formulario.

Andan pues sueltos las analistas, pescando delfines en redes de atún. Tú, colega que desacreditas, colega que difamas, colega que no tienes más intención que dañar sin fundamentos, colega que se siente dueño de la verdad, tus nocivas palabras que amedrentan no tienen más intención que censurar aquello que no puedes entender. No eres tan diferente de aquellos que criticas.

Cuando robas las ideas del que camina la vereda, cuando plagias las letras de quien pica la piedra, no le robas al obrero, te robas a ti mismo la oportunidad de ver de nuevo, de abrir los ojos a una realidad nítida de miles de interpretaciones. No tengas miedo a tu cerebro, no le temas a la razón, que quien pretende la verdad en la crítica de quien sí crea, no es crítico ni creador sino uno más del montón.

Si nos oponemos a todo y estamos a favor de nada, si destruimos lo que se hace, ¿qué nos queda? Tan pobres en esencia, tan efímeros en existencia, la voz aguardentosa de la amargura y el engaño, del recelo y la frustración, del resentimiento y la flagelación. Ni héroes de leyenda, ni villanos de telenovela sino receptáculos de puzles que no embonan.

Pero no teman, estamos condenados, estamos condenados a ser libres. Porque ante la unidad del poderoso y la crítica del perezoso, la mirada debe de permanecer encendida, la frente altiva, una mano en la pluma y otra en el corazón. Porque son libres las letras, porque las palabras vuelan, porque no hay bala ni daga que acabar la verdad pueda, porque podrán tener sus poderes pero nada tienen si nosotros tenemos las letras.

