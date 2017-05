Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

SE DERRUMBA EL MURO. Es tan fuerte la presencia de los latinos y en especial de los mexicanos en los Estados Unidos, que vemos muy difícil que se realice el proyecto de Donald Trump de construir el infame muro que quiere hacer en la frontera con México, cuando hay tantas maneras de sortear una barrera física y llegar a los Estados Unidos, por avión, por la costa o por la extensa frontera con Canadá. Además, hay mexicanos exitosos que radican en Estados Unidos, que pagan impuestos y que contribuyen al engrandecimiento económico, cultural y social de los Estados Unidos, y por eso Trump se topa con el rechazo de los propios congresistas estadounidenses, que le han negado el dinero para tan infame propósito que por lo demás de nada serviría, porque hasta en avión se puede llegar a ese país, todavía la potencia imperial pero ya en fase declinante, ante la emergencia de nuevos polos de poder en el mundo que desafían su liderazgo como lo son Rusia, China y Corea del Norte. PRESENCIA DE MÉXICO. Nada más como muestra un pequeño botón. La gran taquilla que generó en Las Vegas, Nevada, la pelea entre el Canelo Álvarez y el junior Julio César. Al margen del resultado de la pelea, que fue para el olvido, hay que tomar en cuenta el fuerte valor simbólico y político que tuvo este magno evento al reunir a toda la comunidad mexicana, hermanada con gringos que sí nos quieren y nos aprecian y que rechazan el muro de Donald Trump, quien está viendo que no las trae todas consigo y que con México no puede ni podrá. Tuvo un gran valor simbólico el momento en que presidía el foro una gigantesca bandera mexicana, al momento en que Pepe Aguilar cantaba el Himno Nacional previo a la pelea de box. Se mandó un mensaje de fuerza, de unidad nacional y de la fuerte presencia de lo mexicano en la economía estadounidense. Es más fácil que los gringos destituyan a Trump a que rompan con México, por los elevados costos sociales y financieros que eso implicaría para los propios vecinos del norte. Nada más hay que recordar que el estado de Nevada es uno de tantos que Estados Unidos nos robó en la guerra de 1847, y que fue convalidado el despojo territorial con el draconiano Tratado de Guadalupe-Hidalgo. La idea del muro no está prosperando y solo es causa de profundos resentimientos históricos en la difícil y asimétrica relación entre México y los vecinos del norte. No hay dinero para ese proyecto y no hay voluntad política en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar el muro de Trump, mismo que ofrecería más problemas que soluciones, dada la fuerza formidable de los mexicanos en la economía de los Estados Unidos y el alto grado de integración e interdependencia de las cadenas productivas de ambos países. Sale más caro el caldo que las albóndigas. Aparte de que el Congreso americano le negó al presidente Trump el presupuesto para el muro de la ignominia, hay que tener presente las palabras de la congresista del partido demócrata, Nancy Pelossi: “El muro, no es solo una mala idea, que no resuelve nada, sino que es una idea estúpida”. MAGAÑA MUY ACTIVO. De manera reciente hemos visto que el diputado Héctor Magaña anda muy activo en diversas colonias populares de Villa de Álvarez, fortaleciendo su quehacer de gestión social, apoyando con tinacos, láminas y cemento a personas de escasos recursos, dándole un fuerte matiz social a su trabajo, al margen de las comisiones legislativas en las que participa. Ya puso una nueva casa de gestión social en la colonia Solidaridad y realizó festivales en honor del Día de la Madre en diversas colonias del municipio. Es un diputado que no solo regresa a su distrito, sino que trabaja en todo el municipio. Por el PAN se apunta para intentar reelegirse la alcaldesa Yulenny Cortés, y por el PRI parece ser que se está analizando la carta de Héctor Magaña. Veremos qué sucede con este choque de trenes. LAS MUJERES AL PODER. Con la reforma electoral en ciernes, aparte de los méritos intrínsecos de la participación de las mujeres en la vida pública del estado y el país, se van a abrir las anchas alamedas de la participación política de la mujer en las batallas electorales que se vienen para el 2018. Anote usted a la porteña Martha Sosa, a Gaby Benavides, Gretel Culin, Gabriela Sevilla, Yulenny Cortés, Julia Jiménez Angulo, Julia Pérez Quiñonez, Lizeth Rodríguez Soriano, Alicia López de Hernández, Juana Andrés, Osiris Romero, Ximena Puente de la Mora, Mayrén Polanco, Mely Romero, Indira Vizcaíno, Martha Zepeda, entre otras. Veremos qué sucede, ya que las mujeres están llamadas a ser candidatas y la vanguardia del cambio social que se requiere para tener una sociedad más justa e igualitaria. IMPULSO AL DEPORTE. A lo largo de su campaña electoral, el gobernador Ignacio Peralta formuló la propuesta de hacer del deporte, la educación y la cultura, ejes torales de su proyecto de gobierno. La remodelación integral de la unidad deportiva Morelos, la creación y consolidación de nuevos espacios deportivos en todos los municipios y el apoyo sin cortapisas a los equipos y talentos deportivos, son muestra palpable de que tenemos un gobernador deportista, que hace de esta actividad factor esencial para la salud integral de los colimenses, elemento de cohesión social y un estilo de vida. ACUERDOS PARA COLIMA. Este día el Gobernador va a sostener una intensa charla con el presidente Peña Nieto en el marco de su visita a Colima, y tenga usted por seguro que los frutos de esos acuerdos serán muy positivos para los colimenses.

