Juan, el colimote, retó a Valdemar, el mejor voleibolista del mundo

Sucedió en Tepames en 1987

Infoecos/Colima.-

En 1987 el voleibol en Colima estaba en todo su esplendor, la llegada a tierras del Rey Coliman del Circuito Nacional de Voleibol, y la coronación de los Cocoteros ganando la final a IMSS Morelos, ante un atiborrado auditorio de la unidad Morelos, despertó una efervescencia nunca antes vista por el deporte de la volea, y dio paso a la historia que hoy compartiré, la del colimense Juan, que tuvo la osadía de retar a jugar al mejor voleibolista del mundo, al mismísimo Valdemar Valdez Aguilasocho.

Ángel Elías Méndez, que era entonces jefe de Deportes del Ayuntamiento de Colima, en su intención de fomentar la actividad física en la zona rural, organizó una Clínica de Voleibol y escogió como sede la población de Tepames, a donde un domingo de tantos llegaron las autoridades al Centro Deportivo Miguel Larios para inaugurar el evento, iban encabezadas por el alcalde Carlos Vázquez Oldenbourg y por el invitado de honor, que era Valdemar Valdez.

En su discurso ante la población ahí reunida, el orador elogió las virtudes del sinaloense que en un Campeonato Mundial, efectuado en Polonia, destacó por encima de todos los jugadores, por ser el único que remataba las pelotas que le acomodaban dentro de la cancha, y también atacaba la bola cuando la esférica estaba fuera del rectángulo; Valdemar remataba las posibles y las imposibles.

Entre la multitud estaba Juan, quien era el mejor jugador de la región, y que sintiéndose herido en su orgullo se plantó en el centro de la cancha y retó a jugar un mano a mano a Valdemar, quien sonrió ante la espontaneidad del pueblerino, y le dijo: “Amigo, usted es mejor, usted me gana”. Juan, al oír esto, se sintió ‘ancho’ y procedió a retirarse no sin antes decirle: “Me tuvo miedo” .Valdemar reaccionó y le dijo: “Ah, no, amigo, miedo no le tengo, y para no defraudar a toda esta gente que hoy nos acompaña, vamos a jugar usted y yo un set a 15 puntos, solo déjeme calentar tantito”.

El juego empezó, Valdemar que era un león para defender y un zorro para atacar, anotó punto tras punto hasta poner el marcador 14-0, entonces decidió errar el saque, luego lo recuperó y después volvió a fallarlo, al darse cuenta de ello, Juan le dijo: “Oye, ya mete el saque y acaba con mi sufrimiento”, y Valdemar le espetó: “Ah, no, el que quiso que jugáramos fuiste tú, ahora yo decido cuándo se termina”, al oír esto, Juan no quiso saber más del partido, se fue huyendo de la cancha y nunca más volvió.

