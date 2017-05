A media semana: Jornada con final de fotografía

A un mes de la elección para renovar la gubernatura en el Estado de México, pinta para un final de pronóstico reservado entre el abanderado del PRI, Alfredo del Mazo Maza (19.1 %) y Delfina Gómez de Morena (17.5 %), quienes según la última encuesta de El Universal publicada el lunes, los dos se encuentran en un empate técnico pero con ligera ventaja para el priísta, que, cabe resaltar, nunca ha soltado la delantera desde que arrancaron las campañas, aunque ésta se ha reducido casi a la mínima expresión, apenas por un puntito arriba de la pupila de López Obrador; lo que llama la atención es el desplome en caída libre que lleva la panista Josefina Vázquez Mota, quien ha sido rebasada y desbancada del tercer lugar por el perredista Juan Zepeda, mismo que ha sostenido un crecimiento gradual después del primer debate donde lo vieron como triunfador. Este punto es el que se debe analizar, qué tanto le conviene a la izquierda este repunte, porque seguramente al dividirse le restará votos a Delfina y eso sin duda beneficiaría al tricolor, no obstante, queda la opción de no crecer el sol azteca hasta convertirse en una verdadera posibilidad de triunfo, pudiera, a pesar que dijo que no, declinar a favor de Delfina, pero esto lo veremos más adelante, mucho dependerá del desenlace del segundo debate que se llevó a cabo ayer por la noche. Luego entonces, seguramente en esta última etapa arreciarán las descalificaciones y no es para menos, muchos analistas califican esta jornada como el laboratorio previo rumbo a la madre de todas las batallas en 2018, que, les adelanto, según los números de los recientes estudios de opinión, a nivel nacional Morena lleva 37.4 %; PAN, 27.1 %, PRI, 14.2 %, y de ahí para abajo, así que, en estos momentos, El Peje ganaría la contienda.

A LA YUGULAR

Una vez bien definido que buscará la alcaldía de Colima, tal como lo anticiparon los regidores Héctor Anaya y Sergio Polanco, que incluso de paso lo acusaron de utilizar los recursos destinados para los demás municipios para su proyección personal, el líder de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, ha enfocado sus misiles hacia su virtual potencial rival Héctor Insúa García quien sin duda en estos momentos estaría punteando las preferencias; así quedó de manifiesto tras la rueda de prensa que ofreció Locho este pasado lunes, momento que no desperdició para pegarle con tubo a Insúa, lo que no es raro viniendo de su persona, pues de esta manera se ha conducido en política para mantenerse vigente, en algunas ocasiones para bien, recordemos que fue de los pocos, sino es que el único, que señaló en tiempo que Mario Anguiano Moreno estaba robando a Colima. Lo ideal sería que empezara de una vez o mínimo a la par de la crítica, acompañarlas con propuestas, de lo contrario solo quedará como un oportunista de los cuales estamos cansados, y, además, con esas estrategias no ganan elecciones.

PARA CERRAR

Todo huele a que los diputados locales actuarán con cordura y no regalarán dinero público a la organización ¿Cómo Vamos?, Colima; si cumplen lo que han prometido en entrevistas se llevarán las palmas por fajarse los pantalones y no dejarse intimidar por los “poderosos” empresarios colimenses, quienes seguramente arreciarán la andanada de golpes mediáticos que se está en contra de la transparencia por no autorizarles ese billete, pero no harán mella, tendrán menos efecto que los propinados por Chávez Jr. al Canelo. Entiendan, señores, no contaminen su esencia noble por dinero que no les corresponde, no hay mucho que rascarle, existen las instancias gubernamentales para tales tareas, en su caso, hay dos opciones: primera, supervisen el trabajo de esos órganos auditores, o de plano que el gobernador Ignacio Peralta les dé algunos puestos ahí mismo, y si no ocupan el sueldo, pudieran ser hasta honoríficos y se llevarían doble aplauso… Confieso que no asistí a ningún evento del Segundo Festival Internacional del Volcán que organizó el Ayuntamiento de Colima, empero en su mayoría le di seguimiento a través de las plataformas digitales que trasmitieron en vivo, así me pude dar cuenta que fue un éxito simplemente por la cantidad de personas que acudieron a los diferentes foros que estuvieron a reventar, igualmente por los comentarios expresados por la concurrencia, para confirmar habrá que esperar cifras oficiales, igual los costos-beneficios. Lo comenté anteriormente, el municipio tiene otras necesidades más apremiantes en colonias, pero también los colimenses son merecedores de espectáculos de buena calidad, máxime que son gratuitos y mejor porque no se eroga el total de los recursos de la arcas de la comuna, bien quisiéramos, los que no radicamos en la capital, que nuestros alcaldes aunque sea nos llevaran pan y circo, como lo califica Locho, porque, salvo Manzanillo, los demás no han estado a la altura. Que si será la carta de presentación de Insúa para la reelección, es harina de otro costal que tendrá que valorar el electorado que le corresponde, que no es mi caso, por eso ni siquiera abundo… La envidia de la buena continúa, la razón, en otros estados sí aplican la ley contra los funcionarios corruptos, el ejemplo es que ya detuvieron a Antonio Tarín, operador y cómplice del prófugo César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien está acusado de desviar 256 millones de pesos; mientras aquí en Colima, el asunto de Mario Anguiano Moreno y sus secuaces se mantiene en el sueño de los justos, a pesar que las instancias fiscalizadoras detectaron y comprobaron el desvío de cientos de millones, ¡no te acabes, impunidad!

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Deja de buscar alguien que te quiera para siempre y no te abandone. Ya la tienes; es tu madre.” Autor desconocido.

“El amor de una madre es el combustible que permite a un humano normal hacer lo imposible.” Marion C. Garretty.

“Dios no podía estar en todos sitios y, por tanto, hizo a las madres.” Rudyard Kipling.

