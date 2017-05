Abren convocatorias de apoyo a comerciantes

Infoecos/Tecomán.-

El director de Reglamentos y Apremios, Jorge Arturo Torres Sánchez, señaló que regularizar un negocio y cumplir con sus requisitos legales, es más una inversión que un gasto, porque los empresarios pueden acceder a muchos beneficios para hacer crecer sus empresas.

El funcionario municipal destacó además que es momento de que los dueños de establecimientos acudan a regularizar su empresa, y quienes ya estén regularizados, se informen de los programas a los que pueden acceder.

En ese sentido, dijo, “se trata de apoyar a los empresarios, de que todos cumplamos pero más allá de eso, de incentivar al comercio formal, en síntesis, propiciar las condiciones favorables para la formalidad de los establecimientos, así como el impulso y fortalecimiento del comercio establecido, para un mejor desarrollo económico del municipio”.

Entre los beneficios, los empresarios podrían obtener capacitación para inventarios, operación contable y finanzas, atención a clientes, análisis de mercado y endeudamiento financiero.

Torres Sánchez destacó que aunque este programa dura tres meses, vienen más oportunidades de las que pueden beneficiarse, por lo que tener una licencia comercial y sus requisitos al día les abre las puertas para crecer y fortalecer sus negocios.

Más allá de esto, el funcionario destacó que este lunes arrancarán con una campaña de visitas a los establecimientos, primero para informarles lo que pueden obtener, y luego para invitarlos a que cumplan con lo que marca la ley.

No descartó que lleguen al punto de imponer sanciones, “aunque no es el objetivo, lo ideal es que los empresarios vean que cumplir es una inversión a sus negocios y no solo una obligación. No obstante, si se llega al punto, debemos aplicar las sanciones correspondientes”, concluyó.

