Aficionados piden transmisión televisiva del futbol femenil

Infoecos/Colima.-

Después del torneo de Copa en la Liga MX, aficionados al futbol femenil solicitan programar los juegos en fin de semana y transmisión televisiva.

La idea de que las mujeres por fin sean tomadas en cuenta es aplaudida, pero se debe mejorar, declaró Alberto Rodríguez, que indico: “Si quieren que las apoyemos deben empezar por pasar los juegos en la televisión”.

Luis Barraza agregó: “La Liga Femenil me parece una excelente idea, solo que deben poner los partidos en los estadios cada ocho días, manejarlo como la Liga Bancomer para que la mujer tenga un apoyo mayor”.

Monserrat Rivas aprueba la oportunidad de jugar, de triunfar y de poder cumplir sus sueños, dice que espera estar ahí para cristalizar su meta, por lo pronto apoyará a quienes están jugando, ya que están demostrando la calidad que hay en México.

En opinión de Mary Avelar, “al torneo de Copa le faltaron más equipos, además para motivar a las chicas bien pudieran ponerlas a jugar en los encuentros preliminares de la Liga Bancomer MX”.

Marco Antonio Meléndez indicó: “Si de verdad se desea apoyar a las mujeres futbolistas, se debe hacer una convocatoria más extensa para que haya más categorías, más competencia y más equipos.

Y Eliseo Macías sentenció: “Por muchos años me he involucrado en el futbol femenil, porque ellas creen y siguen a las personas que las apoyan, sin importar si son varones o mujeres, y siempre me han demostrado que son muy disciplinadas y cumplidas en todos los aspectos”.

Comentarios