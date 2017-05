Alegre y deportista, el joven ultimado en Mercado Obregón

Alexis murió cuando vendía flores, debido a una bala perdida

Alexis tenía 17 años, era alegre y le gustaba mucho el deporte, principalmente el futbol, recuerda su empleador, Felipe “N”, quien vende flores en el Mercado Álvaro Obregón, donde el martes por la tarde se registró una balacera que ocasionó la muerte del joven, víctima inocente de la violencia delincuencial.

“Se la pasaba en las juntas de la Piedra Lisa, y ya pasaba él toda la información de los equipos: a qué horas jugaban, dónde jugaban”, describe el vendedor de flores. Felipe, su empleador y con quien vivía junto con su familia –su esposa y su hija–, comenta que Alexis llegó a vivir con ellos desde que tenía 14 años. Era compañero de su hija en la secundaria, donde entablaron un noviazgo. “Se quiso ir a vivir con nosotros a la casa y convivíamos con él”.

En relación a los hechos de la tarde del martes, el comerciante del Mercado Obregón relata lo siguiente:

“El día de ayer venimos a vender las flores y me dijo que él me cuidaba el puesto de flores para que fuera yo a vender esquites. Pero no te dilates porque a las siete entro a la junta, me dijo. Me fui en taxi y llegué a la casa, llevé el triciclo y me regresé en otro taxi”.

Recuerda que cuando regresó al Mercado Obregón, la Policía ya había cerrado el paso y no dejaban pasar a la gente. “Pregunté que qué pasó y nadie sabía. Luego me acerqué más y alguien me dijo que hubo un tiroteo. De las Siete Esquinas para acá se vinieron disparando. Empecé a buscarlo y pensé que a lo mejor estaba asustado, escondiéndose, afuera”.

Entonces, una persona que estaba adentro en el mercado le cuestionó qué parentesco tenía con el joven que vendía flores, ya que le habían disparado y estaba muerto.

Alexis concluyó la secundaria y se dedicaba al deporte, además de que ayudaba en la tiendita escolar de la escuela Los Trabajadores. Ahí apoyaba a Felipe y a su esposa.

El vendedor de flores afirma que querían mucho a Alexis, como si fuera un hijo, pues vivía con ellos y trabajaban juntos. Felipe lo recuerda como un joven trabajador, atento, deportista y con muchos ánimos de vida.

“Un joven bien acomedido, alegre. Al llegar con nosotros conoció a la familia que debía tener. Era como su papá (se le rompe la voz). Nos quería mucho y nosotros también”.

