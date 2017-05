Sociedad del conocimiento: Día de la Madre

Ayer fue, algunas fueron festejadas, otras ignoradas o maltratadas por aquellos que debieran honrarlas, para un servidor debiera ser una fecha para reflexionar sobre su papel. No comparto la idea de quienes a través de las redes sociales las presentan como gritonas, golpeadoras para disciplinar y después dar un agradecimiento, porque por los varazos y la chancleta son hoy personas correctas.

Esa es una gran falacia, así como la de festejarla poniéndolas a hacer la comida o embriagándose con el banquete expreso para la mamá, para después tener una trifulca con la esposa, los hijos o sus hermanos. En nuestro país la connotación que damos a la madre, en ocasiones es negativa, tal como señala en su obra Octavio Paz, desde La Malinche nos llevó la chingada, o bien como comparten algunos en las redes sociales: “se dio en la madre”; “vamos a darle en la madre”; “a todisísima madre”; “va hecho a la madre”; “por mi madre”, “¿cómo funciona esta madre?”; “ni madres”; ¡qué poca madre!; ¡vale madre!”, la lista es interminable.

¿Cuándo inicia todo? No es cuando nacemos y comienzan a dedicarnos tiempo, ni cuando por los llantos les hacemos tener malas noches por cambiar pañales o amamantarnos. El génesis es concretamente nueve meses antes. Para la mayoría de las mujeres cuando saben que están embarazadas nace automáticamente el instinto maternal, aunque nadie se los haya dicho, saben que deben cuidarse; junto con esto brotan las primeras preocupaciones, son los primeros sentimientos de sentir ser madre.

Creo, estimado lector, que compartirá la opinión de que no hay un amor más puro y sincero que el que una madre siente por sus hijos, aunque muchos de ellos las tengan en el olvido o viviendo en la miseria. El amor de una madre es para toda la vida o incluso va más allá, puesto que este sentimiento siempre estará en su corazón. La mayoría de las madres son maestras de la vida, guía, saben lo que necesitan sus hijos a cada momento, por ese motivo durante la infancia, la niñez, la adolescencia, son las que los deben de guiarlos en el mundo, y durante la juventud ser solo su espectador y admiradora.

Su servidor tuvo el privilegio de tener varias madres que cuidaron de uno como si fuera su hijo, la primera, quien me dio la vida y hasta la fecha es mi ilusión, no tengo recuerdo alguno que nos hubiera dado un golpe o maltrato para corregirnos, no pude tenerla todos los días porque tenía que obtener un dinero para poder sobrevivir. La segunda, mi tía Carmen, dio afecto y cariño, paciencia, en más de una ocasión me cuidó; la tercera, mi tía Carlota, me llevaba al cine, a los jardines, a las fiestas; mas se han de preguntar por qué traigo a colación esta historia personal.

En este mes en especial hay que reflexionar sobre cosas que se han perdido de quienes hoy son mamás y que debieran recuperarse por el bien de la niñez. Todas las mamás merecen un reconocimiento, mas otras cobran a sus hijos el abandono de los esposos, la falta de palabra a la fidelidad en el enlace conyugal, dejando a los hijos, ya no sin padre, sino también sin madre, en manos de conocidos que nunca será lo mismo que el de la familia.

Ya no podemos ser espectadores de los menores que viven el abandono, es nuestro compromiso como ciudadanos cambiar su realidad, esto implica denunciar a quienes dejan a sus hijos solos, con este tipo de acciones evitaremos demasiados problemas que nos aquejan en la sociedad actual.

A ti, madre, que sufriste, que luchaste, te sacrificaste porque tus hijos fueran personas ejemplares, que pasaste hambres, sudor, lágrimas porque tus hijos fueran felices, si estás aquí, ¡felicidades! Hijos, cúbranla de besos no solo hoy, todos los días, si no cuentas con ella, cierra tus ojos y bríndale el mejor de tus pensamientos.

Comentarios