También en 1ª Fuerza desciende San Marcos

Como en la Primera División Amateur, el Atlas San Marcos también descendió de la Primera Fuerza a la categoría inmediata inferior en lo que es el balompié federado con sede en el municipio de Colima, en su versión 2016/2017.

En la amateur, el San Marcos cayó a la Primera Fuerza, y de ésta a la Primera Especial, según el seguimiento tradicional. En la Primera Fuerza, además de los jaliscienses, baja a la Especial el Real Manrique, al descender los dos últimos de la tabla general (1ª Fuerza).

CUARTOS DE FINAL

Junto con ello quedaron definidos los encuentros de cuartos de final, los cuales tendrán fecha y hora en la sesión del lunes siguiente.

Los contendientes son La Villa (1) vs Comala (8), Deportivo Capa (2) vs La Estancia (7), Los Ortices (3) vs Atlético Infonavit (6) y Villa de Álvarez (4) vs SUTERM Lo de Villa (5).

FINAL DE COPA

Esta final está programada para este domingo 14 a las 12:00 horas en el estadio Colima, enfrentándose Capa y SUTERM, para enseguida dar lugar a la liguilla.

En lo individual descolló el jugador Josué Torres, de Los Ortices, al quedar campeón de goleo con 62 anotaciones.

