Tinta social: ¡No se solicitan blandengues!

Me niego a pensar que México seguirá siendo un país mediocre hundido en sus grandes problemas. Por ello, estoy convencido (o al menos no pierdo las esperanzas) de que la educación es el medio para salir del atolladero. La educación debe ser asumida con responsabilidad por las instituciones de enseñanza en todos sus niveles y por los mismos maestros. Más aún, es importante dar seguimiento del trabajo de calidad realizado por alumnos y maestros en los niveles superiores. Si queremos mejorar la sociedad, se debería comenzar por las áreas de estudio que analizan a la misma, como son la historia, las humanidades y las ciencias sociales, y es en este punto en donde centro mi atención.

En primer lugar, resulta preocupante cuando los catedráticos carecen de un enfoque crítico y una formación humanitaria. Nunca será satisfactorio que éstos asuman una posición parcial cuando de ejercicios analíticos se trata. No esperamos tener alumnos brillantes si no hay maestros preparados, medianamente estudiados y mucho menos comprometidos. Por consecuente, las universidades deben asumir la responsabilidad social de contratar como profesores a los mejores candidatos de acuerdo a su perfil, conscientes con las gentes más débiles y vulnerables, y con los méritos académicos mínimos o deseados.

Como segundo punto a tratar considero que la historia y las humanidades deben cobrar mayor importancia de lo que hasta ahora han recibido por parte de la Secretaría de Educación Pública y de las instituciones de enseñanza pública y privada. De hecho se deberían impartir más cursos de esta índole en escuelas y facultades en donde la preparación principal no son estas áreas. Esto traería como efecto inmediato el compartir valores y la obtención del conocimiento de nuestras comunidades e identidades. Cuando hablo de valores, por ejemplo, pienso en un buen médico que además de poseer los conocimientos necesarios para brindar un servicio debe ser amable y comprensible con el paciente. Es ahí en donde destaco la importancia de los valores que las humanidades aportan en beneficio de la sociedad. A nadie gusta tratar con médicos arrogantes e insensibles. Ahora, cuando menciono la obtención del conocimiento refiero a que el estudiante lea un buen libro de historia o algún ensayo interpretativo y luego escriba una pequeña crítica o reseña al mismo. Si piensan un poco por ellos mismos es hacer bastante.

Hay quienes sostienen en todas partes que la historia, las humanidades y las ciencias sociales no sirven para algo o son un tiempo perdido. Para abundar en este aspecto, existen programas académicos de grado y posgrado de estas especialidades en México y en el extranjero que se ven amenazados a cerrar o difícilmente reciben la aprobación. Tal es el caso de los estudios étnicos o minorías. Lo cual no se trata de otra cosa más de que una imposición de una ideología sobre otras. También, parece ser que estas áreas de estudio no son bien vistas por la sociedad en general por la sencilla razón de que no hay suficientes empleos y están mal remuneradas. En el peor de los casos, estas disciplinas constituyen ser una “piedra en el zapato” de políticos, grupos o instituciones a quienes no les conviene que se “descubran” algunos “detallitos”, escudándose en la premisa: “Mientras menos sepamos de nosotros mismos, tanto mejor”: ¡Bendita ignorancia!

Otro de los puntos importantes es reflexionar en torno a los maestros y alumnos de maestrías y doctorados en las áreas de estudio mencionadas. ¿Están comprometidos en asumir una crítica objetiva y propositiva en el estudio de la historia, la sociedad y el comportamiento social? En Colima es bien sabido que se requieren buenos académicos que contribuyan al mejoramiento de la sociedad cada vez más desigual, superficial y materialista. Las opiniones de todos ellos son importantes sin temor de poner en riesgo su empleo, la beca o futuras oportunidades laborales. Si queremos mejorar no se requieren imbéciles, “chambistas”, “funcionarios orgánicos”, blandengues, menospreciados ni indiferentes. Aquí, por instancia, en la Universidad de Colima se ofrecen los programas doctorales en Derecho, Ciencias Sociales y Relaciones Transpacíficas; y en el Centro de Estudios Superiores e Investigación (CECI), dependiente del Archivo Histórico del Municipio de Colima, se oferta el doctorado en Estudios Mexicanos. ¿Qué calidad y beneficios ofrecen estos programas para sus catedráticos y alumnos?, ¿quiénes son sus profesores y educandos?, ¿qué tanto valor tienen ahí los méritos académicos?, ¿serán un semillero de estudiantes críticos o blandengues? Espero sean brillantes.

