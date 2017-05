Camino Real

No se pueden quejar los colegas de que no se les haya tomado en cuenta ni de que no se les dejara que las cosas fueran a su modo para la integración de la Comisión de Protección del Ejercicio Periodístico. El proceso, además, ocurrió de forma transparente y sin contratiempos, el lunes retro próximo, en el que, conforme lo previsto, el gremio periodístico del estado integró las ternas de donde saldrá el presidente y el secretario ejecutivo para dicha comisión, mismos que serán designados por el Gobernador, tal y como lo prevé la respectiva ley.

Los nombres de los periodistas que integrarán las ternas son Julio César González Rincón, Juan Carlos Flores Carrillo y Marcia Liliana Castellanos Llerenas, para el cargo de presidente; mientras que para secretario ejecutivo, la terna quedó conformada por Marcia Liliana Castellanos Llerenas, Baldomero Díaz Gaytán y Arnoldo Delgadillo Grajeda.

Lo que se debe destacar de este proceso es que fueron los propios periodistas que asistieron a la reunión a que convocó el Gobierno del estado -a través de la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Fernando Cruz García-, quienes determinaron la integración de las dos ternas después de un fuerte debate en donde afloraron las propuestas de los cazanoticias de la entidad.

El gobernador Ignacio Peralta dio muestra de respeto al gremio y dejó en manos de los tundemáquinas que escogieran a quienes ellos consideraron los idóneos para ocupar las ternas a los cargos de la comisión; y para que, a partir de ello, sea el titular del Ejecutivo quien determine la presidencia y la secretaría ejecutiva del organismo que tendrá por encargo nada más y nada menos quela protección del ejercicio periodístico.

En un mensaje previo a la sesión, el coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz, mencionó que es interés del titular del Ejecutivo estatal que las y los periodistas participaran de manera directa en la elección de las ternas y que no fueran designados de manera unilateral por el Gobernador. Desde el Gobierno del estado, mencionó, se pugna porque las acciones que se hagan a favor de la libre expresión, sean a favor de la construcción de la democracia y se privilegie la transparencia y la participación abierta de los periodistas.

Estos trabajos contribuirán a dignificar la labor periodística, pues fue evidente que se llegó a consensos en el tema que reunió a los periodistas en Palacio de Gobierno; es de suponer que, por eso mismo, el Gobierno estatal, atinadamente, dejó que fueran ellos quienes determinaran desde el método de elección, quiénes ocuparán la presidencia y la secretaría ejecutiva al interior de la comisión.

Nadie podrá decir que no se le dijo qué y cómo.

MESÓN

Se le pasó la mano a López Obrador al exigir a los partidos declinar, ahora, a la voz de vámonos tendidos, a favor de su candidata a la gubernatura del Estado de México para, a partir de ahí, hacer una alianza por la presidencia de la República… (Ese grito desesperado del Peje es muy revelador). Como respuesta, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu (descendiente de los Garrido Canabal, del mero sureste, como El Peje, como quien dice: para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo), anunció que en breve se reunirán en Nayarit con miras a una alianza por México, cuya finalidad será impedir que López Obrador llegue a instaurar un régimen de autoritarismo personal -al estilo de Nicolás Maduro-, en el que no habría más partidos políticos, y, cuidadito con aquel que no se acomodara a sus caprichos, tal como ocurre en las llanuras venezolanas. Graco calificó a López Obrador de “muy peligroso para México”, y no es que les preocupe a Graco y compañía que López Obrador vaya a imitar a Maduro hablando con los pajaritos y con las vacas, sino que su política comunistoide, además de recalar en una tiranía antidemocrática, provocaría una serie de calamidades en la economía; que Dios guarde la hora. Al parecer, al cónclave de Graco no está invitado el PRI… ¡Arrieros somos!

