Sociedad del conocimiento: Del elogio a la estupidez

Algunos diccionarios señalan, el elogio es un “reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables”, a quien tenga factores de éxitos; puede ser propicio cuando alguien con pulso o clamor se lo ha ganado, puede ser negativo, crece la vanidad crece de quien los recibe, quien los hace es para impulsar intereses o tráfico de influencia.

Los elogios han convertido a más de uno en truhanes, trasladando personas a la estupidez. El diccionario precisa como estupidez: “cuando algo sobrepasa lo previsible; que tiene falta de inteligencia; torpe o necio. Las tonterías son descritas como algo que no tiene lógica”, en México tiene una connotación despectiva, más apegada a lo que señala Facundo Cabral.

Para Cabral, el término es poderoso, por ser muchos, llevan a más de uno al poder, sin importarles el daño que puedan causar. Lo delicado, atribuimos más maleficios a la perversidad, que a la necedad, por la creencia de que son más los malos, que los estúpidos, mas como lo aconseja en su relato Facundo, no hay que subestimar el poder de los tontos, menos en tiempos actuales.

Quienes elogian no tienen en claro los límites entre estupidez o inteligencia, de ahí que algunos tontos sean considerados genios -irónico- solo por su imagen, el dinero, aquí radica la importancia que los ciudadanos aprendamos a diferenciarlos para poder controlar sus efectos de incompetencia.

En ocasiones, a quienes consideramos inteligentes nos dejan sorprendidos, porque, como cualquier ser humano, pueden cometer estupideces, producto de que carecen de sabiduría. Dentro del entramado, no confundir las estupideces con los estúpidos. Es peligroso creer que un hombre no pueda ganar por considerarlo tonto, o hacer tontería (como sucedió con Trump), o que un hombre inteligente no se equivoca como Peña Nieto o López Obrador.

No reconocer lo anterior es un acto de soberbia, una forma de estupidez, producto de la ignorancia, el fanatismo, por ello urge contemplar un blindaje. Quienes tienen poco acceso a la educación y demasiado acercamiento al fanatismo y supersticiones son los mayores expuestos a los tontos. Algunos críticos afirman que el exceso de confianza es una forma de estupidez que impide mantener una visión previsora, reactiva o de reconversión estratégica.

La historia demuestra: Díaz menospreció a Madero cuando éste aspiró y desestimó su campaña antirreleccionista, finalmente se convirtió en una insurrección. Hillary desestimó las ocurrencias de Trump. En México el poder desestima el enojo social y siguen practicando una política de opresión al pueblo.

La inexperiencia es una forma de estupidez, ha llevado a más de uno a ser bufón, trapecista, domador o político pensando que es fácil dominar la adversidad, la contrariedad o la imposibilidad, los hechos los vivimos a diario en México. El olvido y la ignorancia nos hacen volver a tropezar con la misma piedra, a repetir los mismos errores y suponer que, en nuevas ocasiones, producirán distintos efectos, pero el pueblo aprendió.

No olvidar, en más de uno de nosotros puede vivir un estúpido, aunque nos moleste reconocerlo, en vez de rectificar, esa terquedad transforma una estupidez venial en una forma menos peligrosa de estupidez. El punto de partida para ser mejores es empezar por reconocer que somos parte de un gran problema, mientras lo neguemos será difícil que podamos impulsar el cambio, por lo tanto, el desarrollo, la evolución.

El tiempo dio la razón a Trump, no era una estupidez alimentar la discriminación, la xenofobia, conquistó a un sector que tiene esa visión. Asentir que la imprudencia es una forma de estupidez, no siempre es lo correcto, en México un político lo aprovecha. Facundo recomienda no pelear contra los estúpidos porque éstos son muchos. El tiempo nos dará la razón.

Comentarios