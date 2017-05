Cállate el hocico Tuca: Piojo

Miguel Herrera, técnico de Xolos, no se tomó de buena manera lo declarado por Ricardo Ferretti, quien bromeó en una conferencia de prensa sobre la situación del Piojo y su supuesta llegada al América.

El Tuca aseguró que el timonel de Tijuana es su ídolo, pues no sabe cómo le hace para dirigir un club y estar firmando el contrato con otro.

“Qué se calle el hocico (Tuca Ferretti), porque si hay un contrato que me lo enseñe o por lo menos que me diga cuánto me arregló cab… Él lo vio, ¿no? o él lo arregló. Si me arregló como él se arregla, listo, que me armen dos contratos”, declaró El Piojo.

