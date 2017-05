Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

EL CABALLO NEGRO. Este día se presenta en Colima Rafael Moreno Valle, el caballo negro de la contienda panista y quien, para mi gusto, se alzará con la candidatura presidencial del blanquiazul, tomando en cuenta que Margarita Zavala de Calderón y Ricardo Anaya se están haciendo pedazos, se están anulando mutuamente, y de paso le dejan el campo libre a Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, quien es el tercero en discordia y avanza con paso de vencedor. Por cierto, viene a invitación de la alcaldesa porteña Gaby Benavides, a quien le expreso mis más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de su señor padre, el doctor Mauro Benavides Ledesma. EL HARA KIRI. A veces duele equivocarse. Es lo que me sucedió con el joven dirigente del PRI municipal de Manzanillo, Rubén Álamo Navarro, quien tenía amplias posibilidades de construir una sólida carrera política en el puerto de Manzanillo y en el estado, pero ante su comportamiento reciente, errado y altamente cerrado al diálogo, a la tolerancia y a la construcción de alianzas con el Partido Verde impulsadas por el gobernador Ignacio Peralta, me da pena señalar que el joven se cortó la cabeza solo, sobre todo porque permitió que personas cercanas a su proyecto profirieran insultos contra el Gobernador en un evento público. Es un verdadero suicidio político lo que acaba de suceder, y ni modo. Cada quien es responsable de sus actos y a lo mejor lo suyo está en los negocios, no en la política. Como están las cosas, ni siquiera el dirigente del PRI estatal, Rogelio Rueda, lo podrá defender. EL DIF, INSTRUMENTO DE POLÍTICA SOCIAL. Más de 39 mil desayunos calientes diarios se sirven en los planteles escolares de preescolar y primaria por parte del DIF estatal, con recursos enviados por el DIF nacional, a los que se suman más de cinco mil con recursos propios, informó Mayrén Polanco Gaytán, directora de esta dependencia, con un quehacer de hondo sentido social y que atiende a los grupos más vulnerables de la población. Estos datos los proporcionó la funcionaria en charla con los integrantes del Círculo de Analistas Políticos, que tuvimos la oportunidad de conversar para abordar los desafíos y las oportunidades en las políticas públicas del gobernador Ignacio Peralta, velando siempre por las familias colimenses, especialmente por los sectores más vulnerables y que requieren del apoyo y de la sensibilidad de esta dependencia tan apreciada por la sociedad y uno de los mejores instrumentos emanados del Estado mexicano que surgió de la revolución echa gobierno. Da gusto conversar con una funcionaria preparada como lo es Mayrén Polanco, egresada de la Universidad de Colima, exdirectora de la Facultad de Economía, presidenta del Colegio de Economistas y con estudios de doctorado en el Reino Unido, quien nos confió que más allá de las metas técnicas y de los proyectos propios de esta disciplina, ha sido un gran aprendizaje participar en este rubro del quehacer gubernamental, atendiendo este sector tan relevante como lo es DIF estatal, mismo que trabaja de la mano de todos los DIF municipales, sin importar el color o las banderas partidistas, pues el pueblo está primero. En la animada conversación, ya en corto Mayrén me platicó que en la época en que fue directora de la Facultad de Economía, el hoy gobernador, Ignacio Peralta, daba clases de macroeconomía con una gran aceptación de los estudiantes y del cuerpo docente. UNA CARTA. Aunque ella rehusó hablar del tema de sus posibilidades políticas para el futuro, a mí, en lo personal, me quedó la impresión de que Mayrén Polanco es una de las cartas de las que puede echar mano su partido, el PRI, para los comicios del 2018, para competir por una diputación local en su municipio, Villa de Álvarez, en función de su labor social, sus méritos y su preparación académica. CONCENTRACIÓN DEL INGRESO. A propósito de los temas de la pobreza, que las políticas asistenciales gubernamentales no alcanzan a paliar, mucho menos resolver, me llama la atención la proliferación de personas hurgando entre la basura para solventar alguna necesidad, o señoras, jóvenes y niños pidiendo dinero en las esquinas o en los semáforos, como expresión del subempleo y de la falta de esperanza y de oportunidades, considero que ha llegado la hora de replantear con seriedad la necesidad de cambiar lo que no funcionó. Hay que destinar mayor presupuesto para educación y proyectos especiales para crear incentivos para generar empleos. Hay que reorientar el rumbo del desarrollo nacional. O sea, el modelo económico neoliberal vigente desde 1982, en que arribaron los salinistas al poder y que han devastado el tejido social del agro y de las zonas urbanas; han tronado el campo, con millones de personas en la pobreza extrema y con la concentración del ingreso en unos cuantos. Como bien dice, el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, “la educación, la cultura y el empleo, son factores esenciales para el desarrollo nacional”. Agregaría yo que hay que fortalecer el mercado interno, mejorar los salarios y rescatar de la marginación y el olvido a millones de mexicanos que merecen y requieren con urgencia otro horizonte económico y social.

