Interés Público

MAGISTERIO RESPONSABLE

Ayer, 15 de mayo, se celebró el Día del Maestro, fecha asaz importante y significativa para quienes construyen desde las aulas de las escuelas el futuro de México, y principalmente para el magisterio agrupado en las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La docencia debe ser vista no solo como un trabajo que se remunera por cumplir con un horario y jornada laboral, sino que debe ser apreciada en su justa dimensión y trascendencia, pues es gracias a los buenos maestros y maestras como se consigue la movilidad social.

Ayer se publicó, como nota principal, la declaración de Luis Enrique López Carrión, líder del movimiento antorchista en el estado, quien afirmó que los docentes no son obreros como se quiere hacer creer; tienen un papel más importante en la sociedad, ya que son los que transmiten conocimientos e ideas de generación en generación.

La declaración del líder de Antorcha Magisterial, movimiento que agrupa a más de 120 docentes de telebachilleratos y de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), invita a la reflexión sobre la importancia que entraña la práctica docente, vista no solamente como un proceso pedagógico y educativo, sino también como un liderazgo asumido para la transformación del entorno.

En ese sentido, en el marco del Día del Maestro, el gobierno que encabeza Ignacio Peralta rindió un homenaje y entregó reconocimientos y estímulos a 17 docentes que cumplieron 40 años de trayectoria profesional, así como 138 maestros y maestras que alcanzaron más de 30 años de servicio educativo. Por ese motivo recibieron la medalla Maestro Ignacio Manuel Altamirano y Prof. Rafaela Suárez, respectivamente.

Durante la ceremonia, el titular del Ejecutivo entregó medallas, reconocimientos y estímulos económicos por años de servicio a un total de 374 maestros, para lo que se erogaron 10 millones 339 mil 778 pesos, y que se hicieron merecedores a las preseas Ignacio Manuel Altamirano y Rafael Ramírez Castañeda, en el sistema federal, y la medallas Rafaela Suárez, la orden y el galardón Gregorio Torres Quintero, en el sistema estatal.

Por 20 años de servicio recibieron estímulos económicos 142 maestros, para lo que se erogó un millón 337 mil 59 pesos; por 25 años de servicio recibieron 93 profesores, para lo que se destinó un millón 973 mil 649 pesos; para 30 años de servicio 121 maestros recibieron el estímulo, cuya inversión fue de cinco millones 660 mil 658 pesos, y por 40 años de servicio, recibieron 18 maestros, para lo que se erogó la cantidad de un millón 368 mil 411 pesos.

Durante el evento se confirmó la buena relación que prevalece entre el magisterio de la Sección 6 y 39 con el Gobierno del Estado, hecho que el mismo Gobernador constató al reconocer el trabajo y la lucha del SNTE, siempre dentro de los márgenes de la responsabilidad, por los intereses laborales del magisterio colimense.

Ignacio Peralta, en ese sentido, afirmó que las maestras y maestros de Colima son un orgullo para el estado. Este hecho, más allá de lo declarativo, es correcto y cierto, pues en las diferentes evaluaciones, pero principalmente la del desempeño, el magisterio colimense ha descollado a nivel nacional, hecho que llena de orgullo a los colimenses y que, a su vez, representa un alivio: comprueba que los mejores docentes están en el aula formando a la niñez y juventud del estado.

De manera responsable y dentro del límite de sus capacidades financieras, el gobierno ha sabido responder a las inquietudes y demandas del magisterio colimense. Por eso el Gobernador consiguió que este 2017 los docentes de las secciones 6 y 39 del SNTE recibieran completo el estímulo de 23 días que se les otorga con motivo del Día del Maestro, aunque por normatividad federal a dicho estímulo corresponde aplicarle un gravamen. Para concretar este beneficio de gran importancia para la economía de los maestros y maestras, así como personal de apoyo educativo, el mandatario estatal tuvo que realizar gestiones ante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el gasto Operativo (FONE).

Con este tipo de acciones y mecanismos que protegen la economía de los docentes, Ignacio Peralta muestra su solidaridad y apoyo al magisterio colimense. Vale la pena destacar, a su vez, la acertada gestión del titular de la Secretaría de Educación, Óscar Hernández Rosas, y de Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas, quienes han atinado en cumplir con las instrucciones del Gobernador, en particular en temas tan sensibles como la gestión de un total de tres millones de pesos que se aportaron como incremento al salario de los docentes de EMSAD y telebachillerato, así como la afiliación de las maestras y maestros, de este sistema, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, el magisterio colimense ha respondido favorablemente, participando de manera asertiva en las evaluaciones docentes y en los procesos necesarios para el perfeccionamiento de su práctica educativa. Esto ha permitido, a su vez, que los instrumentos de evaluación mejoren, a través de la mirada crítica de las y los maestros.

Sin embargo, una de las pruebas incontrovertibles de que Colima cuenta con los mejores y más responsables docentes, es que el ciclo escolar se realiza conforme a la normatividad, sin los exabruptos y manifestaciones que privan de la educación a cientos de miles de niñas, niños y jóvenes, acciones que son tan frecuentes en estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde grupos fácticos enarbolan mañosamente el tema educativo para la consecución de sus intereses particulares y políticos.

No es el caso de Colima, donde el magisterio de las secciones 6 y 39, liderados por Héctor Prisciliano González Aguilar y Heriberto Valladares Ochoa, respectivamente, ha actuado con responsabilidad.

¿Y LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO?

La muerte de un menor de edad que vendía flores en el Centro de la capital hace una semana, a causa de una bala perdida, debe ser motivo suficiente para que los responsables de seguridad pública sean llamados nuevamente a rendir cuentas ante la sociedad. El hecho ocurrido el pasado martes, obliga a ver la escasa coordinación que existe entre las fuerzas policiales, producto de la ausencia de liderazgo en materia de seguridad pública.

Según la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, nuestro estado debería contar desde los primeros meses del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez con la instalación de un Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es integrado, entre otros, por el Gobernador como presidente, el Secretario de Seguridad Pública y sus direcciones generales; el Procurador de Justicia y su Policía Ministerial; además de los comandantes de la XX Zona Militar, la VI Región Naval y el coordinador de la Policía Federal, coordinados por un Secretario Ejecutivo que, según la fracción XXIV del artículo 19, es quien debe “tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación de la seguridad pública en el estado”.

Queda claro que el Gobernador no necesariamente debe ser experto en todas las áreas, para eso cuenta con un gabinete de seguridad que, como lo dice la misma ley, es “el órgano colegiado en materia de seguridad que vela por la garantía de gobernabilidad en el estado”. Aún así, a más de un año de gestión, el Secretariado Ejecutivo no ha visto necesario trabajar por coordinar a las fuerzas del orden, y mucho menos encontrar un método eficaz para transmitir las órdenes que el Gobernador del estado indica.

CRISIS DE VALORES

Nuestra sociedad está pasando por una profunda crisis de valores. Vemos con perplejidad cómo la tragedia pasa desapercibida entre la población, cómo le delincuencia se apodera cada vez de más parques y más jardines. Y cómo indolentes, la mayoría de ciudadanos prefieren mantenerse ajenos a una realidad que nos carcome las entrañas.

Se prefiere culpar a quienes nos gobiernan de todos los males que nos aquejan. Si bien, los tres órdenes de gobierno han dejado mucho qué desear en cuanto a seguridad se trata, debemos entender que no es el gobierno quien se mete a robar a nuestras casas, son nuestros vecinos, gente de nuestra comunidad, ciudadanos como nosotros que poco les importa el otro, que lo único que quieren es satisfacer una egoísta pretensión material.

Basta de pretender justificar a los delincuentes, basta de culpar a los gobiernos de orillar a los ciudadanos a delinquir. Tenemos que acatar nuestra responsabilidad como sociedad, primero para exigirle a nuestros gobiernos que cumplan con lo que la ley les mandata y segundo para hacernos responsables de la profunda crisis de valores que estamos agudizando al victimizar al que delinque, al que corrompe y al que mata.

La corrupción es cultural y somos nosotros quienes la propagamos. No en vano existen tantos lords y ladys en las redes, pues miles de mexicanos prefieren evadir la ley y presumir de contactos antes de acatar lo correcto. Dicen que la burocracia nos vuelve corruptos al obligarnos a encontrar hacks a las instituciones para lograr lo que deseamos, pero no, lo que nos hace corruptos es nuestro propio criterio moral.

EL VERDADERO YO DE LÓPEZ OBRADOR

En sendas entrevistas con Ciro Gómez Leyva y con Jorge Ramos, el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quedó revelado y plasmado su verdadero yo, como un político intransigente, sin capacidad argumentativa, con falto de fundamentos y pruebas y, sobre todo, que vive en otra realidad, pues sus planteamientos y propuestas rayan en el absurdo. Por eso, a sus seguidores y a la población en general, les pide que crean en su palabra, que tengan fe; que no inquieran ni preguntan, ni muchos exijan alguna prueba, evidencia de sus dichos, sino que confíen.

En ese sentido, ante la delincuencia organizada que ataca al Ejército mexicano y los grupos criminales que, concretamente, ordeñan ductos de Pemex, el aspirante presidencial expuso que ante estas manifestaciones de la violencia delincuencial se convocará a un acuerdo por la honestidad, ya que si el presidente es honesto, gobernadores también honestos, y así, de manera escalonada, hasta llegar al vendedor de tejuino y el tránsito municipal.

López Obrador señaló que los hampones no tendrán necesidad de robar, pues cuando asuma la Presidencia de México convocará a todos los mexicanos a asumir un plan para el “renacimiento de nuestro país”, basado en la honradez del presidente. Por otro lado, a pesar de que el dos veces candidato a la Presidencia de la República se dice de izquierda, los políticos que tienen una convicción ideológica socialista temen que Andrés Manuel sea un derechista de closet, pues con subterfugios evade responder y dar un posicionamiento sobre el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstos puedan adoptar.

Se trata de temas que son icónicos de las luchas de la izquierda política en el mundo, pues se trata de libertades. Ahí el aspirante de Morena a la Presidencia no ha dado un claro posicionamiento, aunque se diga partidario de la libertad, ya que estas posiciones políticas le harían perder millones de votos en un país que todavía es indolente a la homofobia y el machismo es una práctica tolerada y, en ciertos puntos geográficos, alentada por la misma familia y sociedad.

En verdad causa hilaridad escuchar a López Obrador exponer que va a terminar con la corrupción en México pero, sobre todo, que acabará la violencia delincuencial, generada por la actividad de los cárteles del narcotráfico, con “una fórmula sencilla: se va acabar con la corrupción, se va acabar con los lujos en el gobierno, vamos a reducir al 50 % de los altos sueldos de los funcionarios…”. Y así sigue el aspirante, sin explicar y mucho menos informar cuál es la estrategia y plan que tiene para acabar con una problemática que dejó 170 mil muertos durante el sexenio de Calderón y que con Enrique Peña Nieto registra cerca de 70 mil muertes.

Asimismo, cuando Jorge Ramos le pregunta si es feminista, Andrés Manuel López Obrador, lacónico, responde que “las mujeres merecen ir al cielo”, sin explicar a qué sentido le da esa frase (si es que lo tiene). Por otro lado, cuando el reportero de Univisión le inquiere sobre política exterior y pide su opinión sobre el régimen de Nicolás Maduro, López Obrador vuelve a recular y evita responder, a pesar de que en Venezuela se tiene identificado casos de violación a los derechos humanos, presos políticos y desmantelamiento de la asamblea, lo que causó la movilización de ciento de miles de venezolanos a las calles y, consecuentemente, la represión del gobierno; ante todo eso, el aspirante hizo mutis.

Lo mejor que le puede pasar a Andrés Manuel López Obrador es no llegar nunca a ocupar la silla presidencial, así pasará a la historia como el mito del caudillo que pudo ser un gran presidente de México y no como el loco mesiánico que defraudó la ilusión de millones de mexicanos. Después de todo no hay nada tan deleznable que traficar con la esperanza de un pueblo que siempre es defraudado.

