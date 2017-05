Nacido sin alas: El niño, el perro y el desierto de monotonía

La ciudad poco a poco domina incluso los paisajes que se dibujan en los entornos más salvajes de nuestro mundo. Filas interminables de casas tan parecidas entre sí como un huevo a otro. Y como todas las casas son iguales, también las calles lo son. Sea cual sea el plano, en damero, radioconcéntrico o irregular, lo cierto es que la invariabilidad crece y se extiende hasta el horizonte de lo que en suma es un desierto de monotonía. Un desierto en el que las pasiones de los hombres son desterradas y sus energías son destinadas meramente a trabajar para sobrevivir. Así pues, en el corazón de todo ello, la suntuosidad de un hotel contrasta con la melancolía de sus huéspedes tanto como la magnificencia de un rascacielos lo hace con la pequeñez de quienes transitan a un lado de sus cimientos.

Es en dichas circunstancias en las que los hombres ignoran el tiempo que no involucra una ganancia económica. Olvidan aquel tiempo para los seres queridos, para sí mismos, para la vida. Olvidan hasta su propia autonomía, esperando que el calendario les indique la fecha apropiada para llamar a su madre u honrar a sus difuntos. En este desierto mueren los hombres, quienes incluso al apresurar su actuar abandonan toda esperanza ante la crudeza que supone el hecho de que el tiempo ahorrado también se pierde. Y mientras tanto, los hombres siguen pereciendo.

Lo preocupante es que la tasa de mortalidad en este infame páramo aumenta de manera proporcional a su extensión. Pero existe una razón a todo ello: el desierto de monotonía no reside en el exterior, sino en el interior de la persona. Si sucediera lo primero, la humanidad podría hacer gala de su sorprendente capacidad de adaptación y salir ilesa. Lo que sucede es exactamente lo contrario, el desierto sabe adaptarse a la humanidad misma. Su mera existencia comienza cuando se apodera de la voluntad y de la imaginación de los hombres, cuando corrompe sus valores, cuando ahoga su visión, cuando los limita. Y al hacerlo, los esclaviza debilitando su ímpetu y capturando su tiempo. Esta uniformidad en el pensar y en el sentir de los hombres transforma hogares en almacenes de gente. Transforma familias en tribus consanguíneas. Rebaja al hombre al nivel de la bestia amaestrada.

Empero, si mi texto terminara aquí sería lastimero, incompleto, vacío, y en el peor de los casos, monótono. Es preciso mencionar que a todo esto existen dos figuras totalmente invulnerables al desierto de monotonía: el niño y el perro.

El niño es un individuo alegre, sincero, aventurero y libre. Su aparente maleabilidad reside en su curiosidad por aprender. Su inocencia recae en su bondad. El desierto de monotonía no puede adaptarse a él porque no es curioso ni bondadoso. No puede domar al infante, y por tanto, no puede matarlo.

El perro es un ser maravilloso. No fue domesticado por el hombre, se auto-domesticó para que éste último pudiera suplir sus necesidades. Pero no es un ser egoísta, al contrario, se amansó para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir en compañía de una especie diferente mediante un vínculo puro que procura por medio de fidelidad. Sobrevive por su perspicacia y vive por su franqueza. El desierto de monotonía no puede adaptarse a él porque no es perspicaz ni franco. No puede domar al can, y por tanto, no puede matarlo.

Con respecto al niño, Rousseau afirmaba que “la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras.” ¿Deberíamos, pues, sustituir las nuestras por las de la infancia? ¿Deberíamos de ser más aventureros, más bondadosos, más curiosos como el niño? ¿Podremos aprender del niño para no dejarnos dominar por el desierto de monotonía?

En relación al perro, Kafka sostenía que “todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran en el perro.” ¿El reflejo de un comportamiento guiado por el saber absoluto yace en el fluir de los animales con su realidad? ¿Será que tal vez nuestra arbitraria cualidad de seres racionales sea únicamente evidencia de nuestra soberbia irracionalidad y las catástrofes antrópicas de la historia lo han demostrado? ¿Deberíamos de ser más fieles, más perspicaces, más francos como el perro? ¿Podremos aprender del perro para no morir en el desierto de monotonía?

Lo sé, estimado lector, quizá al final de mis líneas generé más preguntas de las que resolví, pero esa es mi noble intención. La monotonía se escuda bajo mentes pasivas, evasivas e insensibles. Los humanos no obtenemos de la fortuna más que la oportunidad de moldearnos y seguir creciendo, pero si renunciamos a ella, jamás escucharemos el canto de los pájaros, solo el repiquetear de nuestros grilletes mientras divagamos por el desierto de monotonía.

Comentarios