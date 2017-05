Tinta social: Legisladores y cambio climático

Los efectos del cambio climático son visibles desde la perspectiva de quienes realmente estamos preocupados por ellos. Esto lo menciono considerando que al día de hoy en el estado pareciera ser que a varios de nuestros representantes en el Congreso no les cae veinte de que es necesario empiecen a trabajar en ella. Para esto, los antecedentes: desde el año pasado, desde febrero de 2016 había sido presentada por el legislador príista Federico Rangel Lozano la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima, que en su momento comentó: “Es hora ya de incluir el medio ambiente como el eje fundamental de las políticas públicas, para asegurar la viabilidad de la nación. Dentro de este propósito destacan de manera central la formulación e instrumentación de las políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos adversos, con el objetivo primordial de proteger a la población y coadyuvar al desarrollo sustentable”.

Pues bien, eso fue en febrero de 2016, posteriormente, en los meses de octubre y noviembre de ese mismo año, se invitó a integrantes de asociaciones civiles y empresas a reuniones con el objetivo de retomar los lineamientos para la Ley Estatal, y dar nuestras aportaciones a la misma. Hasta esta etapa quiero decir que existía una buena comunicación entre las partes, buscando todos aportar para tener una Ley de alcances mayores y que realmente impactara a la sociedad de manera positiva.

Sin embargo, después de estas reuniones en donde dimos nuestros puntos de vista, hicimos correcciones, y en general pusimos a disposición de los legisladores nuestras opiniones; no se ha dado el arranque de dicha Ley. Es claro que toda ley para funcionar requiere de un reglamento que este bien elaborado, ya que de no contar con éste da lugar a lagunas en la interpretación. De mi parte, como integrante de la organización civil Ciudadanos en acción para Mitigar el Cambio Climático, A.C., junto con mis compañeros, hemos procurado acercarnos con dichos legisladores integrantes de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, con el fin de que se dé el avance respectivo y se generen las condiciones para comenzar a llevar a cabo acciones urgentes con respecto al cambio climático. Sin embargo hemos recibido respuestas evasivas, el famoso “luego lo vemos”, “en eso estamos” y desafortunadamente sigue en suspenso la aplicación de esta Ley.

Es importante que nuestros legisladores contribuyan a generar las condiciones de participación de la sociedad en la implementación de las leyes, ya que de no hacerlo se da como resultado que exista desinformación, leyes que se emiten pero no se aplican, y que impacta en ese caso en detrimento del medio ambiente de nuestro estado. Los efectos del cambio climático están aquí, como son las altas temperaturas registradas en época de calor, la escasez de agua, contaminación provocada por la falta de manejo adecuada de la basura, entre otros, son temas que no se pueden, solamente, “dejar para después”, sino que urge una aplicación de medidas inmediatas a través de la elaboración de los reglamentos de la ley correspondiente.

Te invito, por tanto, estimado lector, a reflexionar sobre los temas de interés de la sociedad, promoviendo acciones y sobre todo pidiendo a los responsables en cada área que atiendan las peticiones ciudadanas y que se comprometan al trabajo. Repito, los que queremos que las cosas se hagan, les pedimos a nuestros legisladores se dejen ayudar, haciendo solamente lo que les corresponde: trabajar en las leyes que coadyuven a la mejora de nuestro estado.

