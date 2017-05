A media semana: Comparecencias

Nada sobra en estos momentos para abordar el tenebroso tema de la inseguridad, por ello me parece plausible la idea de los diputados de “invitar” a los diez alcaldes al congreso del Estado para que expliquen las supuestas estrategias sobre prevención del delito que están implementando para combatir este flagelo que afecta a unos más, otros menos, pero nadie está exento; solo que, reconozco la intención de coadyuvar, empero siendo objetivos, realistas y porque no hasta pesimistas, de poco o nada van a servir estas conclaves, la neta dijeran los chavos, no creo que ningún edil tenga la valentía suficiente para reconocer que la están regando. El primero que compareció fue Ernesto Márquez Guerrero de Armería, quien informó inexplicablemente que va a la baja la incidencia delictiva, ver para creer, por los hechos rojos el municipio que gobierna es junto con Manzanillo, Tecomán y Colima de los más peligrosos del Estado, luego entonces, no tiene caso que acudan al recinto legislativo con cifras alegres, menos que pierdan tanto tiempo durante más de una semana en una pasarela que pueden terminar en un solo día, porque será pan con lo mismo, además, es muy notorio que no existen tácticas, a simple vista corroboramos que no hacen absolutamente nada, actúan con base en ocurrencias o lo que ven en películas. Por otro lado, la verdad ignoro si sea la instancia correspondiente para rendir o exigir cuentas, primero, porque sabemos de antemano que los tribunos no son expertos en la materia, sumado que menospreciaron la presencia de quienes ellos mismos mandaron citar, y segundo, como les reitero, ya sabemos que están fallando y los puntos débiles de cada ayuntamiento, la pregunta es qué harán o culminarán, a un exhorto para los presidentes que sólo sirven para tres malditas cosas y que terminará en un cajón de escritorio, aclaro, no estoy en contra, para nada, pero si ya decidieron reunirse, debiera ser en conjunto, incluyendo al gobierno del Estado (SSP) y la Procuraduría General de la República, porque precisamente la espiral de violencia dijera un ex procurador, deriva de un delito federal que es el narcotráfico, además, recordemos que hace unas semanas (29 marzo) en su segunda vista promocional por la entidad el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong se comprometió a recuperar la paz para Colima, y miren, los resultados están a la vista, así que usted mismo amable lector saque sus conclusiones, pero lo que deben entender todo el conjunto de autoridades, es que deben trabajar coordinadamente, uniendo esfuerzos y no echándose la culpa como lo hizo en su turno el capitalino Héctor Insúa García, menos politizar este asunto porque los que pierden somos los colimenses. Ellos, la clase política, la mayoría traen guarda espaldas, así que les preocupa.

“NO LO VAYAS A DESAPARECER… TODAVÍA”

De pésimo gusto por el lado que se le mire la supuesta broma que hizo el baboso y prepotente elemento del Estado Mayor Presidencial contra un reportero gráfico de Radio Levy, tal como si estuviéramos en los nefastos episodios del “negro” Durazo, de por sí la imagen de Peña Nieto está a nivel de subsuelo, con estas payasadas veremos cómo terminará su sexenio. De entrada su guarura se ha ganado a pulso el repudio del gremio periodístico y creo que de bastantes colimenses, sin embargo no es de extrañarnos su actitud, sabemos que estos tipos se creen casi Dios, nos ven como aldeanos, como alguna vez nos llamaron, se sienten omnipotentes simplemente por portar un chalequito, podrán tener carrera profesional, pero lo burro y corriente no se les quita. Bien por la unión que mostraron los comunicólogos, mal porque ninguna autoridad federal siquiera se solidarizó, mucho menos expresaron su malestar, ya de ‘perdis’ una disculpa pública, pero pues no, el senil delegado de Gobernación en la entidad, Luis León Aponte, ni sus luces, escondido en su oficina.

PARA CERRAR

A propósito de la inseguridad y malos policías, en redes sociales circula un video donde se muestra de cuerpo entero la arrogancia y ausencia de modales de elementos de la flamante policía de Villa de Álvarez, quienes con lujo de superioridad que les otorga portar el uniforme y un arma, sometieron y detuvieron con exceso de fuerza a cuatro jóvenes que incurrieron en el peligroso delito de ser “sospechosos”; bueno fuera que así los viéramos proceder contra los verdaderos delincuentes, pero no, saben con quién propasarse, tontos no son, pero no hay que pedirle peras al olmo, el mal viene desde la cabeza con una alcaldesa -Yulenny Cortés León- complaciente, que le ha quedado grande el puesto desde el mismo momento que tomó posesión; puro verbo sobre la supuesta capacitación y profesionalización de sus cuerpos policiales, para nada, continúan con una actitud retrógrada que debiera quedar en el pasado, de su directora, una tal Aimée Nefertiti Manzo González, quien se dice llegó al cargo por su currículum, mismo que avaló y aprobó Yulenny, pero el otro, no la experiencia laboral. Tampoco en este caso se ha dado un pronunciamiento oficial… Los tiempos electorales rumbo al 2018 los tenemos encima, para nadie es un secreto, la prueba es que todos los suspirantes a los diferentes cargos no dejan pasar cual ocasión se les presente para darse baños de pueblo, la misma se prestó este mes para apapachar a niños, mamás y maestros; la cuestión es que todo el resto del año ni se acuerdan de ellos, vaya, hasta los que radican en la Ciudad de México se dieron su tiempo para venir a “campañear”, tales son los casos de José Manuel Romero Coello, Mely Romero e Itzel Ríos, saben que están por fenecer sus puestos actuales y vivir fuera de la nómina, es el peor error.

