Perspectiva: Simplemente, ¿a qué vino Peña Nieto?

¿Cuánto tiempo dedicó Peña Nieto a los colimenses? Muy poco, vino e inauguró un hospital materno-infantil sin funcionar, es decir, solamente vino a sacarse la foto y a felicitar, desde Colima, a todas las madres del país. Quizás eso fue lo mejor.

Colima no tiene grandes obras de beneficio colectivo, solamente el túnel ferroviario de Manzanillo y la carretera transvolcánica que se encuentra semiparada por falta de recursos económicos, mismas que han estado en el olvido gubernamental, ni siquiera las mencionó Peña Nieto, y a ello le agregamos muchas cuestiones que quedaron pendientes con el huracán Patricia, como es el caso del tramo carretero La Becerrera al puente del río La Lumbre, que desde hace tiempo el presidente de Comala, Salomón Salazar, prometió que se iba a construir. Todo ese tramo que aún está pendiente, pero que no ha habido poder humano que pueda solucionar ese problema, toda vez que es un importante punto de acceso al estado de Colima, y se mueven por ahí habitantes de San José del Carmen, Zapotitlán de Vadillo, Copala, Tolimán, San Gabriel, Apulco, Tonaya, El Grullo, El Limón, etc., poblaciones que vienen al médico y medicina, estudiantes que están inscritos en las distintas escuelas, gente que viene a trabajar, por lo que es un punto de acceso de Jalisco a Colima muy importante, que debe estar en buenas condiciones, sin embargo desde el huracán Patricia quedó en muy malas condiciones ese tramo al grado de que en temporadas de lluvias se vuelve inaccesible, y el otro punto de acceso es por Ciudad Guzmán, en donde se gasta tiempo y dinero para llegar a la ciudad de Colima.

Siempre, cuando un presidente va a un estado ha inaugurar obras, se compromete a seguir construyendo para que ese estado cuente con mejor infraestructura, pero Peña Nieto no volvió a mencionar nuevas obras, lo que queda en duda si en el resto de su mandato vuelve a Colima, mínimo que regrese a hacer promocionales, porque como quien dice ya se acabó el sexenio.

El Presidente develó dos placas, la primera de una obra que todavía no funciona y la otra está trabajando desde el 10 de octubre de 2016, en el área de ginecología obstétrica, con sus carencias, desde luego, pero ya está. Se espera que el Hospital Materno-Infantil en tres meses esté funcionando en todo su esplendor, por el bien de las madres colimenses, mismo que ya era una exigencia que se pedía a gritos. Entonces, estamos más cerca que cuando empezamos. Si se inaugura como se comprometió el presidente, en tres meses, Colima será punta de lanza en salud infantil y saldrán beneficiados Jalisco, Michoacán y de otros estados de la República Mexicana.

RETAZO

De otros asuntos, todo mundo critica al Presidente Municipal de la ciudad capital, Héctor Insúa García, porque hizo rampas para los discapacitados que quedaron como para llorar, es decir, son una burla para los imposibilitados y para la población en general, toda vez que son las más feas y malhechas, comparándolas, por ejemplo, con las de Cuauhtémoc, por lo que debería el Presidente Municipal de Cuauhtémoc, pasarle los moldes a Insúa. Los albañiles que las construyeron eran aprendices, o a sus jefes de obras públicas municipales se les hizo bolas el engrudo. Lo único que levanta al Presidente Municipal de la ciudad de Colima es el Festival del Volcán que, aunque hubo algunos que hicieron sus necesidades en la calle, eso no pasó a mayores, pues sobresalió el evento cultural donde la gente se divirtió y pasó ratos de esparcimiento inolvidables. Para terminar, le mandan al Presidente Municipal un saludo los vendedores ambulantes. DE OTRO ASUNTO, en vísperas de la elección a Gobernador del Estado de México, los priistas acusan de corrupción a Delfina Gómez porque supuestamente otorgó contratos de obras a familiares de su mentor político, Higinio Martínez, por casi 40 millones de pesos, pero si ponemos en una balanza al PRI y en la otra a todos los partidos políticos, en corrupción sale ganando el PRI, y no muy lejos, las casas a precios preferenciales de Angélica Rivera La Gaviota, esposa del Presidente, la de Luis Videgaray Caso, y de otros funcionarios del gabinete, entonces el PRI escupe hacia arriba, pues como que no tiene cara de decir nada respecto a corrupción, mucho menos de hablar de transparencia, cuando ésta no ha sido línea de acción de todos los gobiernos emanados de ese partido, inclusive ya se prepara el más grande tianguis político, donde la compra de votos de parte del partido oficial ya está preparada, la lana ya esta lista. DE LA MISMA POLÍTICA, el señor gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, sensible como siempre a las necesidades de la población, entregó títulos de propiedad, actas de elección certificadas, reglamentos internos y carpetas agrarias a 12 ejidos del municipio de Comala, con ellos se da certeza jurídica a esas familias, y se les termina la incertidumbre por no tener el título de propiedad de sus terrenos, toda vez que han pasado ya muchos años y hacía falta quien tomara cartas en el asunto para regularizar la tenencia de la tierra, y así, Nacho Peralta cumple con uno de los postulados de ayudar a la gente de las comunidades rurales, lo que habla bien de su gobierno, pues la gente del campo siempre ha sufrido los embates de todo tipo, y en este momento, a la falta de apoyo federal, sale Nacho a la defensa de los derechos ejidales, comuneros y pequeños propietarios, pero no solo eso, sino que otorga a maestros bonos completos y a tiempo, y reconocimientos por 20, 25, 30, y 40 años de servicio, por lo que todos esos maestros recibieron el apoyo de un gobernador que se preocupa por la economía de aquellos, que diario lo dejan todo en el aula. Es todo por hoy.

Comentarios