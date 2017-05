Pese a recibir recursos, Insúa elude responsabilidad en seguridad

Acepta que constitucionalmente le corresponde al municipio la seguridad pública, pero atribuye que por convenio es responsabilidad del gobierno estatal

“Soberbio y arrogante” el alcalde Insúa, dice Nicolás Contreras

En una posición “cómoda” recibe recursos de la Federación para seguridad, aplica multas por faltas administrativas, y no cumple con su función

Infoecos/Colima.-

Un fuerte encontronazo entre el alcalde capitalino Héctor Insúa García y el diputado independiente, Nicolás Contreras Cortés, fue el saldo que dejó la comparecencia del primero, durante la tarde de este martes en el congreso del estado.

Y es que si bien el tema de la inseguridad logró unificar criterios en cuanto a la necesidad de que intervengan y asuman su responsabilidad los tres niveles de gobierno, el alcalde capitalino fue severamente cuestionado al respecto.

Durante la reunión que se prolongó por cerca de dos horas, el alcalde aseguró que en la ciudad de Colima, la seguridad pública es responsabilidad del gobierno del estado, aunque reconoció que el artículo 115 de la Constitución General de la República establece la seguridad pública como una función del municipio.

Este encuentro entre alcalde y diputados desembocó en un enfrentamiento verbal entre Insúa García y Nicolás Contreras Cortes, coordinador de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso estatal, pues mientras el edil defendía su postura de “se hace en materia de seguridad hasta donde el acuerdo lo permite”, el diputado exigía mayor compromiso del alcalde, pues “recibe recursos federales para ser aplicados en materia de seguridad, además de que aplica multas a quienes cometen faltas administrativas. No se vale asumir una posición cómoda”.

LA COMPARECENCIA

Durante espacio de dos horas, el Edil trató de dar respuesta a las interrogantes formuladas por los alcaldes.

Insúa García manifestó que es difícil explicar a los ciudadanos las competencias y facultades de cada autoridad.

“La gente no entiende y solo quiere respuestas a sus problemas. No debemos evadir los compromisos, que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde: el gobierno municipal, el estatal, el Congreso y el Poder Judicial; no llegará nadie con varita mágica”.

Reconoció que el artículo 115 de la Constitución General de la República establece la seguridad pública como una función del municipio, pero mencionó que con base en un artículo transitorio de la reforma a ese artículo a la Constitución local, “existe un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Colima para que la seguridad pública en la capital la preste la autoridad estatal”.

En ese sentido, dijo que al gobierno de la ciudad de Colima únicamente le competen las tareas de prevención del delito, “sin embargo en el ámbito de nuestra competencia hemos venido colaborando en todas y cada una de las reuniones de trabajo en este tema”.

El alcalde capitalino admitió que su gobierno no ha manifestado en fecha reciente interés expreso alguno por asumir la función de la seguridad pública, por lo que el Gobierno del Estado continúa ejerciendo esa responsabilidad de manera exclusiva.

Durante la comparecencia, se estableció que aunque la responsabilidad de brindar y garantizar la seguridad compete al gobierno municipal, el tercer artículo transitorio de la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2000 establece que “en caso de negativa del Ayuntamiento de Colima para asumir la función y el servicio de policía preventiva, la facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes infrinjan los reglamentos gubernativos o de policía serán trasferidos al gobierno estatal”.

Sin embargo, el presidente municipal Héctor Insúa reconoció y acepta que el Ayuntamiento a su cargo posee un Centro Preventivo Municipal, que los policías y agentes de tránsito están facultados para sancionar las faltas administrativas que sí recaudan multas por ese concepto.

“Es incongruente e ilegal que no se preste el servicio, pero en cambio sí se sancione y se cobren las multas por ese concepto”, cuestionó el diputado Nicolás Contreras.

En ese sentido, el legislador independiente indicó que a pesar de que el Alcalde capitalino desconoce la responsabilidad del municipio en materia de seguridad, su administración sanciona y recauda las multas correspondientes a dicho rubro, apelando a un convenio de hace siete años, que por ninguna razón puede estar por encima de la Constitución, aceptando que su Ayuntamiento sanciona, recauda y dispone de dichos recursos económicos, aún cuando no ejerce a plenitud la responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía del municipio.

En otra parte de la comparecencia, se expusieron fotografías y versiones periodísticas donde elementos de seguridad pública y vialidad realizaban hacer labores de limpieza en diversas colonias del municipio capitalino, asegurando el alcalde Héctor Insúa que dicha labor de limpieza se hacía de manera voluntaria por dichos elementos, fuera de sus turnos de labores y sin un pago extra por esa actividad.

Insúa manifestó que en esa campaña de limpieza participa el propio alcalde, los directores y demás funcionarios municipales para tener una ciudad más limpia, y adelantó que continuarán haciendo esa actividad con los trabajadores que sigan teniendo la disposición de ayudar en esa labor de manera voluntaria.

Finalmente, se le cuestionó al Alcalde que los policías ganen ocho mil 261 pesos al mes y no se preste el servicio de manera total a la población, y se haya tenido un gasto total de siete millones 500 mil pesos para la realización del Festival Internacional del Volcán, de los que un millón 500 mil aportó la comuna, dinero con el que pudo pagarse el salario de un año de 15 policías.

INSÚA, DISPUESTO A RECIBIR SEGURIDAD

En entrevista con los medios de cubrieron la comparecencia, Insúa García se dijo dispuesto a renegociar ese acuerdo entre la administración municipal con el gobierno estatal para que el Ayuntamiento de Colima asuma toda la responsabilidad en materia de seguridad.

“Lo hemos dicho con toda claridad: la responsabilidad, las atribuciones en materia de seguridad pública en el municipio de Colima son del Gobierno del Estado, por lo tanto, los resultados se tienen que revisar de la mano de la autoridad estatal.

“Siempre hemos estado en la mejor disposición de colaborar, estamos abiertos de que se discuta la posibilidad de que regrese la seguridad pública al municipio y sería primera vez en la historia reciente que el gobierno municipal tendría su seguridad pública”, comentó.

Sin embargo, dejó en claro que su administración está abierta a recibir sus responsabilidades en materia de seguridad pública “siempre y cuando exista una respuesta razonable en términos de presupuesto, personal, equipamiento, delimitación clara de lo que son las facultades y atribuciones”.

Destacó que no se cierra a esa posibilidad, pero “hoy por hoy es lo que establece la propia Constitución, en el Acuerdo Vigente, es un tema que los diputados tienen que convocar al titular del Ejecutivo para que presente sus respuestas a los planteamientos que han sido planteados”.

Refirió que desde 1999 establece la propia Constitución General del Estado que la seguridad en el municipio de Colima “le ha sido delegada esta atribución, el presupuesto, las facultades, el personal, los elementos, las patrullas, las armas y todo al Ejecutivo estatal”.

Insistió en estar dispuesto a “dar ese paso” y reunirse con el gobernador Peralta Sánchez para que la seguridad regrese al ámbito municipal.

“Sí, lo hemos señalado desde un principio y estamos nosotros abiertos a ese proceso, no ha habido como tal una propuesta formal por parte del Ejecutivo para decir ahí está la entrega de esta facultad; vale la pena discutirla.

“Creo que tendría que ser una solicitud de ambas partes, del gobierno municipal, del Estado y nosotros estamos abiertos a discutirlo. Ha sido planteado en la reunión y en reuniones previas también”, dijo en entrevista.

ALCALDE SOBERBIO: NICO

En tanto, el diputado Nicolás Contreras, al cierre de la comparecencia, ofreció una conferencia de prensa en la que criticó la actitud del Edil capitalino.

Acompañado por los diputados Federico Rangel Lozano, Juana Andrés, Octavio Tintos, José Adrián Orozco Neri y Eusebio Mesina, señaló que se tuvo la oportunidad de escuchar en voz del Presidente Municipal de Colima diversos puntos de vista inherentes a las condiciones que prevalecen en materia de seguridad pública en su municipio.

Dijo que en esta comparecencia “resultó lamentable” la postura de Insúa García, quien se comprometió en campaña a que el municipio “asumiría su responsabilidad” en materia de seguridad y se recuperaría la misma. Hoy por hoy falta el respeto a su palabra y se aparta de su compromiso”.

Afirmó que es “vergonzoso y preocupante” cómo el alcalde hoy se escuda en un artículo transitorio de la Constitución que seguramente desconocía cuando asumió compromisos en materia de seguridad, “sin embargo utiliza parcialmente ese mismo artículo para recibir recursos por un servicio que no es responsabilidad de él, como lo dijo el propio Insúa”.

Dichos recursos son dos Fondos Federales (el Fortamun y Fortaseg), así como “los jugosos ingresos por multas y sanciones administrativas que bajo ninguna circunstancia debería estar recibiendo si la seguridad pública no fuera su responsabilidad”.

Reiteró que la actitud en materia de seguridad tomada por Insúa García “es una posición cómoda. Nadar de muertito y permanecer indolente mientras la sangre y la violencia se derraman en nuestro municipio generando intranquilidad entre la población”.

Lamentó también “la soberbia y arrogancia del munícipe” para admitir la irresponsabilidad y “el mal papel que ha desempeñado la autoridad municipal en esta materia”.

Exhortó al alcalde Insúa García “para que honre la palabra que empeñó ante quienes lo eligieron y asuma plenamente el reto de participar activamente en acciones que beneficien a la sociedad para recuperar el municipio, como él lo dijera tiempo atrás.

“O en su defecto, si no puede, que clarifique su posición al respecto y renuncie a todos los beneficios que recibe por un servicio que cómodamente rechaza brindar y se desmarca, y sin embargo lucra con el mismo”, concluyó Nicolás Contreras.

