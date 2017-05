Siete escuelas contarán con cancha techada este año

Infoecos/Cuauhtémoc.-

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, dio a conocer que en el presente año se estarán desarrollando importantes acciones para el techado de siete canchas de usos múltiples en igual número de planteles escolares, pues pretenden que Cuauhtémoc levante bandera al ser el primer municipio del estado, en donde todos sus planteles tengan al menos una cancha techada.

Rafael Mendoza refirió que lo anterior es importante porque en esta administración se tiene la idea de que los niños deben disfrutar de sus actividades al aire libre pero protegidos de las inclemencias del tiempo, especialmente sol y lluvia, lo cual va relacionado también con una cuestión de salud física, pues los menores y las personas en general, no se deben exponer por tanto tiempo al sol y al contar con una cancha techada se facilita a los maestros de educación física el realizar su labor en condiciones adecuadas.

Agregó que su administración le ha apostado mucho al tema educativo y por ello el desarrollo también de importantes programas como el de Transporte escolar gratuito que beneficia a más de 500 jóvenes, “porque no queremos que los muchachos dejen la escuela, nos dimos cuenta que algunos de ellos no continuaban con sus estudios porque no tenían ni para el pasaje y con la economía tan complicada de las familias, o bien les dan para el pasaje, para el lonche o para que compren el material”.

Comentarios