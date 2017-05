Abasto de agua potable, principal queja de ciudadanos 

Infoecos/Cuauhtémoc.-

Entre las peticiones y quejas que más se reciben a través de la dirección de Atención Ciudadana, a las cuales se les da cause y seguimiento a donde corresponda, en la actualidad son relacionadas con el abastecimiento de agua potable, ello, independientemente de las quejas o señalamiento que quizá se reciban de manera directa en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio.

Así lo informó Alejandro González Bautista, titular de Atención Ciudadana, en entrevista respecto a cuáles eran las mayores quejas o solicitudes que se tienen en la actualidad en dicha dirección. Por ello, el funcionario municipal puntualizó que es notoria la carencia de este vital líquido, pues la población se dirige (incluso a ellos), cuando existe el área correspondiente para hacer algunos señalamientos en torno a que no cuentan con la cantidad de agua necesaria en sus hogares para realizar las labores de higiene personal y en sus viviendas.

Todas estas quejas –añadió el funcionario municipal- por supuesto se hacen del conocimiento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, pues a ellos corresponde, aunque también se debe aclarar –continuó González Bautista- que algunas de las quejas van en el sentido de que no llega el agua a los tinacos de las casas, ya sea por la altura o por el tipo de construcción, pero también se debe señalar que la obligación de la Comisión o de las autoridades es que el vital líquido llegue hasta la pila, a la altura de la calle, no más, porque no se cuenta con equipo especial de bombeo ni nada por el estilo, por lo cual “apelamos a la comprensión de la ciudadanía para que esté consciente que quizá debe invertir para comprar una bombita y, así, subir el agua a sus tinacos”.

Por último, González Bautista recordó que su deber es brindar atención a la gente, con calidad y calidez como ella se merece, pues esa ha sido la indicación del alcalde Rafael Mendoza Godínez. Lamentablemente, en algunas ocasiones la solución a los planteamientos no está de manera directa en nuestras manos, como la de ahora, pues se trata de una situación ajena ante la carencia de agua, por lo que se pide a la población cuidarla lo más posible y, por supuesto, se sabe que mucho de ello se soluciona una vez llegando el temporal de lluvias.

