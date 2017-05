Ameyali Cruz la nadadora más dominante de Colima

Infoecos/Colima.-

Ameyali Cruz López ha sido la nadadora colimota mas dominante que ha dado nuestra entidad, fue una competidora que nadaba muy bien todas sus pruebas y que en su tiempo llegó a ser campeona tanto de la Olimpiada Infantil y Juvenil como de campeonatos nacionales, además de participar en un Campeonato del Mundo.

Si bien Norma Urtiz es el gran referente en la década de los años ochenta, al ser monarca nacional a los 12 años, acudir a un Torneo Panamericano Junior que le valió para llegar a la selección nacional durante dos años en el estilo Libre; Ameyali, que inició a destacar en el año 2002, la ha superado. Entre otras cosas ganó 36 medallas e impusó dos records nacionales.

Según consta en archivos de la Asociacion Estatal de Natación, Ameyali fue medallista en 5 Olimpiadas Nacionales, participó del 2002 al 2008 ganando 2 platas en 2002, oro, plata y bronce en 2003 –año en que ganó el Premio Estatal del Deporte–, en 2004 obtuvo dos oros, dos platas y un bronce, ganó 2 platas en 2007 y cerró en 2008 con oro y bronce.

Tuvo posesión de dos records nacionales, el de Curso Corto de 50 metros pecho que duró 5 años en romperse y el de 200 metros combinado individual en 2007, sin embargo su marca solo duro 4 minutos. La organización Tepezcuintle le reconoció sus logros premiándola como la atleta más distinguida en 2004.

Ganó cuatro oros y dos platas en Panamá durante el Centroamericano del 2004, bronce en Estados Unidos en el Far Western 2003, dos platas en el Far Western 2004, siete medallas de oro en Copa Latinoamericana Mexico 2004, y fue seleccionada nacional en los años 2003, 2004, 2006, 2007 y 2008.

Ameyali se retiró en 2011. Al momento de su partida estaba contemplada para participar en los Juegos Panamericanos, se fue como la atleta que impuso más records para Colima con 15 años y a sus 18 participó en el Campeonato Mundial Junior, logrando el sitio 32 en el ranking mundial en los 100 metros libres y siendo considerada la mejor nadadora de la entidad del año 1999 al año 2009.

Inolvidable fue el discurso que dio ante el gobernador Fernando Moreno Peña con motivo del desayuno ofrecido a los deportistas triunfadores de la Olimpiada en 2004. “Hoy estoy aquí porque he triunfado, hoy todos me saludan y me quieren. Sin embargo, habrá una ocasión que por más esfuerzos que haga no conseguiré ganar medalla, y yo espero que ese día, también me reciban con los brazos abiertos”.

