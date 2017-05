Loros gestiona la compra de Franquicia del Zacatepec

Hoy se cumple la fecha anunciada por dirigentes del equipo Loros para regresar al campo de entrenamiento, según informaron al concluir el torneo pasado con el descenso del equipo universitario.

Con datos del comentarista de futbol, David Medrano Felix, amigo del dueño de la franquicia Jimmy Goldsmith, buscan comprar los derechos del equipo Zacatepec Siglo XXI para continuar en el futbol de la Liga de Ascenso MX en Colima.

El dueño de los cañeros, Víctor Sánchez Anaya, quien al tener problemas para mantener al equipo en el estado de Morelos busca opciones para continuar con la franquicia en el futbol de Liga de Plata del Futbol Mexicano.

Señalaron que el empresario farmacéutico al no contar con el apoyo del Gobierno del Estado de Morelos que encabeza Graco Ramírez, al dejar de ser el proveedor oficial de medicamentos a Sector Salud y a los serios problemas económicos que enfrenta la administración estatal y al no tener flujo importante de dinero y no poder mantener al equipo en la Liga de Ascenso, decidió cambiar de sede e informar a jugadores y cuerpo técnico que no va a seguir en la sede de Zacatepec.

Medrano Félix señaló que tuvo conocimiento que el día de ayer existió esta reunión entre los Directivos de Loros y de Zacatepec, mencionando que las pláticas van por buen camino y todo apunta a que el próximo torneo habrá en Colima futbol se Ascenso con Loros que seguirá jugando con la franquicia de Zacatepec.

Semanas atrás trascendió en los mentideros del futbol mexicano profesional la oferta de los Cafetaleros de Tapachula, Chiapas interesada en negociar su franquicia con los directivos de los plumíferos de Colima.

