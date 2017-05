Murió José el Chivo Mercado

Guadalajara.-

Las malas noticias persisten entre los rojinegros del Atlas, el miércoles pasados falleció el ex portero Raúl Inglés Córdoba en León, Guanajuato y ayer familiares de José Chivo Mercado anunciaron el deceso del ex goleador en la ciudad de Guadalajara a los 89 años de edad, deja así un legado rojinegro complicado de repetir y con esto no existen más sobrevivientes de aquel título de abril de 1951.

Para el aniversario número 99 de Club Atlas, la directiva del Atlas FC reconoció a las glorias que le dieron el único título que tiene en sus vitrinas, Felipe Velázquez y José Chivo Mercado, en un evento sencillo al medio tiempo del juego entre los Zorros y el Puebla el 15 de agosto de 2015. Estos dos personajes arrancaron los aplausos y la ovación del público que se dio cita a este encuentro en el Estadio Jalisco.

La constelación rojinegra ahora tiene su equipo de futbol desde el cielo, con un 11 histórico ya completo con Raúl Inglés Córdoba, Juan Chapetes Gómez, Felipe Zetter, Luis Ornelas, Guillermo del Valle, Javier Novello, Guadalupe Velázquez, Juan José Novo, Adalberto Dumbo López, José Chivo Mercado y Edwin Cubero. Finalmente, como director técnico, Eduardo Che Valdatti.

