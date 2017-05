Reforma electoral debe ir más allá del interés de partidos políticos: Ladino

Las reformas electorales propuestas por el PAN serían benéficas para la población en general.

Reelección, equidad de género, candidaturas independientes, no a la reducción de diputados ni al financiamiento público.

Para los diputados panistas en la Legislatura Local, las reformas electorales que se analizan actualmente en el seno del Congreso estatal deben ir más allá de cualquier interés partidista, de interés particular, de grupo o de facción y atender y ser benéficas no sólo para los políticos o los partidos, si no para la población en general.

En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la LVIII Legislatura, Luis Humberto Ladino Ochoa, presentó este jueves las propuestas de reforma electoral que defenderán sus diputados y partido en la tribuna del Congreso estatal.

Acompañado de las diputadas Martha Leticia Sosa Govea y Norma Padilla, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN presentó ante los medios de comunicación sus propuestas de reforma electoral, tanto para la Constitución Local, del Código Electoral del Estado y de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en materia electoral.

Estas reformas están basadas en las necesidades más apremiantes de la nueva configuración y contexto de la política del país y del estado.

Ladino Ochoa señaló que las propuestas del PAN van más allá de cualquier interés partidista, ya que estas son un compendio de reformas que van acordes al interés general por encima de cualquier interés particular, de grupo o de facción.

“Como representantes populares, debemos pensar en que las reformas que proponemos no solo sean benéficas para los políticos o los partidos, si no para la población en general, y más en estos tiempos en que el ciudadano demanda que los políticos y los partidos a los que pertenecemos, seamos congruentes y trabajemos en beneficio de la sociedad que nos mandata”.

PROPUESTAS

El coordinador de los diputados panistas se refirió a la postura que se asumirá en torno a la solicitud de licencia que deberán de presentar los alcaldes que busquen reelegirse, señalando que deben solicitar licencia 60 días antes del proceso electoral constitucional, lo cual dijo, “es más que suficiente para garantizar que exista equidad en el proceso y sin afectar a los gobernados y sin entorpecer la equidad de la contienda”.

En el caso de los diputados que busquen la reelección, consideró que “al no manejar recursos públicos, no necesitan separarse del cargo, mientras no trastoque su desempeño legislativo”.

En el tema de la Equidad de Género, dijo que sin afectar los derechos políticos de ninguno de ellos por encima de otro, el PAN propone “que sea un solo listado de candidatos plurinominales respetando la equidad de género; y que sean los mismos ciudadanos quienes con sus votos, decidan la conformación por género del propio congreso. Debe siempre imperar la voluntad ciudadana por encima de cualquier formalismo”.

Al referirse al tema de la violencia política de género, Ladino Ochoa se dijo convencido de que la igualdad y la no discriminación son fundamentales para el ejercicio de los derechos políticos-electorales.

Por tal motivo propuso el establecimiento de mecanismos efectivos para sancionar la violencia política de género, tipificándolo como una conducta punible por la vía del procedimiento sancionador electoral, siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NULIDAD DE ELECCIONES

Asimismo, señaló que para defender la voluntad popular ante posibles actos irregulares cometidos por partidos, candidatos o funcionarios se conserva el concepto de Nulidad de la Elección, “estableciéndose la prohibición de participar en una elección extraordinaria a aquél candidato que haya resultado directamente beneficiado por las conductas irregulares que hubiesen propiciado la nulidad de la elección”.

En tanto que para las candidaturas independientes, el PAN propuso fomentar la participación ciudadana y las candidaturas independientes.

“Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente deberán dar manifestación de respaldo, la cual consistirá en brindar su firma o huella en el formato de apoyo al candidato independiente, debiendo acompañar solamente copia simple de su credencial de elector, con esto, se elimina el apoyo por comparecencia personal, lo que se elimina un requisito que evita el acceso democrático a competir”, dijo.

Señaló que estas propuestas del PAN esperan contar con el consenso de las demás fuerzas políticas.

“No privilegiemos el interés común al de partido o grupo” y convocó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para trabajar en pro de la sociedad colimense con la entereza y celeridad que el caso amerita y así cumplir con los tiempos que nos marca la ley”.

Rechazó que en el tema de reducción de financiamiento público y reducción de diputados locales por ser lineamientos nacionales deberán permanecer iguales.

Por último, señaló que el PAN y sus diputados en el Congreso tienen madurez política y se encuentran en la mejor disposición de llegar a acuerdos en el seno del Poder Legislativo para que esta reforma sea la que el estado de Colima necesite y requiera, concluyó.

