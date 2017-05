Colima, campeón varonil AB y CD en el cachibol del ISSSTE

Infoecos/Colima.-

Los equipos varoniles de cachibol de Colima, en categorías AB y CD, se consagraron campeones del Torneo Regional del ISSSTE que se efectuó en Guanajuato, al derrotar respectivamente a San Luis Potosí 28-26, 23-25 y 15-12, y a Nayarit 25-22 y 25-18, en acciones realizadas en el gimnasio de la Universidad de Guanajuato.

La sexteta capitalina CD, en la cual juegan quienes tienen 63 años y más, cumplió una primera ronda impecable, y al mando de María Avalos Delgadillo, derrotaron en dos episodios a San Luis Potosí y a Guanajuato, para luego superar en la final a Nayarit, que en la fase de grupos derrotó a Ciudad de México, Zacatecas y Guanajuato.

Por lo que toca al equipo AB, en donde participan los menores de 63 años, estos superaron a todos sus oponentes de una forma clara, hasta llegar a la final, en la cual enfrentaron a un gran rival como es San Luis Potosí, obteniendo la victoria en un encuentro que demandó el mayor de los esfuerzos a la escuadra colimota.

En lo concerniente a la rama femenil, en la categoría CD las rodillonas perdieron la final contra la Ciudad de México en tres apasionantes sets. De cualquier manera, es de resaltar la buena actuación que tuvieron las pupilas de Yaneli Velázquez.

Sin embargo, la final de la categoría AB no se llevoó a cabo porque la gente de Michoacán invadió la cancha de juego, molestas porque el comité organizador desechó una protesta que hicieron contra Colima.

El reclamo era sobre la credencial de la jugadora Lucina Michel, porque estaba más chica de lo normal, pero Lucina les dijo que la había achicado para que cupiera en su cartera, lo cual fue validado por las autoridades del ISSSTE, pero que no pero que no fue suficiente para las iracundas tarascas, que en represalia se adueñaron de la cancha y no permitieron la realización de la final.

Comentarios