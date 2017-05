Análisis Político: El gabinete y el PRI sin cerrar filas

En los últimos meses y a medida que se va acercando la temporada de las tormentas de las campañas electorales, podemos observar sin apasionamientos y en forma natural por el perfil y origen de cada uno de los miembros del gabinete estatal, que requieren cerrar sus filas más en torno a un solo objetivo político y social, ya que si bien no se ven jaloneos ni patadas entre los titulares, resulta que algunos se encierran en sus oficinas sin recibir a la gente porque están ocupados diseñando como técnicos o expertos el trabajo que hacen en sus áreas, pero que en ocasiones la ciudadanía tampoco sabe a qué se dedican, pues descuidan mucho el trabajo político y social de las dependencias que representan y que atinadamente el gobernador Nacho Peralta, en gran parte, ha subsanado este grave problema de algunos cuantos funcionarios, al crear atinadamente las audiencias ciudadanas, pues los obliga a salir a los municipios para atender la problemática social, cumpliendo así la alta responsabilidad como buenos gobernantes.

Lo mismo ocurre en el PRI estatal, hace falta el compromiso político y sensibilidad. Los liderazgos tradicionales o viejos no concuerdan mucho con los nuevos que acaban de ingresar, ya que los nuevos tampoco traen puesta bien su camiseta porque les falta formación política partidista. El reciente caso de Manzanillo es palpable y como ocurrió aquí en el municipio de Colima, y no podemos culpar a Rogelio Rueda, quien hace esfuerzos para renovarlo con caras nuevas, son los riesgos de la democracia, quizás por tal motivo los demás partidos prefieren continuar por años con los mismos liderazgos municipales para su control, cuando la mejor estrategia es incorporar a los jóvenes desde temprana edad para que se vayan formando dentro de sus filas y no abrir las puertas a nuevos representantes municipales sin experiencia, mediante una simple convocatoria abierta o por recomendación personal.

UNIR AL GABINETE Y DELEGADOS

Por otra parte, en una reunión de analistas políticos reciente se consideró que se observa otro detalle: el gabinete y varios delegados federales que ingresaron en la anterior y nueva administración, algunos de sus titulares considerados como técnicos, poco o nada les interesa lo que le pueda ocurrir al tricolor en Colima en el 2018, pues sus proyectos son técnicos y su chamba –inclusive- se atreven a comentar que no se la deben al partido que ganó con muchísimo esfuerzo. Esta falta de compromiso partidista no únicamente deja de fortalecer al tricolor, sino que afecta más bien a la sociedad, ya que no son sensibles ante la problemática de la gente, pues debemos de reconocer fríamente que un pésimo alcalde, delegado o secretario daña mucho a un partido, por tal motivo, en el caso de los municipios que son más visibles estos daños, la ciudadanía mejor cambia de partido.

CERRAR FILAS ES LA MEJOR DECISIÓN

La mejor decisión de la administración estatal rumbo al 2018 es cerrar sus filas en su gabinete y mantener el buen rumbo financiero, pero mejorarlo en el aspecto político mediante una mejor unión y coordinación entre los denominados técnicos y los funcionarios tradicionales, además de tener más acercamiento con el PRI, ya sean secretarios o delegados federales, esta es la misma fórmula política para los demás partidos, los cuales también han fijado bien sus metas, pues los alcaldes, los diputados locales y federales panistas, priístas y verde ecologistas que desean salir otra vez en las boletas electorales del 2018, saben que cerrar filas en sus ayuntamientos y con sus partidos debe ser ahora, antes de que sea demasiado tarde.

