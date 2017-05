Demandarán penalmente casos de discriminación

Infoecos/Colima.-

Aunque la violencia contra los integrantes de la diversidad sexual está prohibida por la ley, es una práctica que aún prevalece por parte de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, incluso a pesar de las quejas que se inician en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

En este sentido, el presidente del Comité Estatal de la Diversidad Sexual (CEDISE), César Aguilar Jiménez, informó que se ha tomado la decisión de hacer a un lado este tipo de quejas para iniciar demandas penales ante el Ministerio Público en el caso de abuso de autoridad, lesiones y otras prácticas, con el fin de judicializar la violencia hacia los gais, lesbianas, transexuales, bisexuales y transgénero.

“Ya no tiene sentido acudir a la Comisión de Derechos Humanos, no tiene sentido si solamente van a emitir una recomendación, y por eso vamos a judicializar los derechos de los integrantes de la diversidad sexual, para que ahora sí haya una reparación del daño y una atención adecuada”, ratificó.

Reconoció que aunque existe un Consejo Estatal Contra la Discriminación, tampoco es una autoridad sancionadora, y lamentablemente es necesario comenzar a aplicar sanciones para que la gente vea que es delito atentar contra la dignidad y los derechos humanos.

César Aguilar mencionó que cuando se presenten agresiones contra las personas por sus preferencias sexuales, van a iniciar demandas penales, porque la discriminación es un delito contemplado en los códigos legales.

Afirmó que aunque se menciona que no hay denuncias de este tipo en la entidad, esta situación ocurre porque los afectados que han acudido a buscar el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos no se sienten apoyados, porque en la mayoría de los casos únicamente se emite una recomendación que no tiene penalización en caso de no ser cumplida, y mucho menos hay un proceso de reparación del daño.

“Las personas afectadas se desaniman porque a pesar de acudir a los canales adecuados, aunque se llegue a emitir una recomendación, se desaniman porque confirman que sus derechos quedaron rebasados por las instituciones”, puntualizó.

