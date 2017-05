Enfermeras en huelga de hambre, en “inanición”

Tras 20 días en huelga de hambre, las seis enfermeras del hospital Rafael Pascacio Gamboa entraron a un estado de inanición debido a la falta de nutrientes en el organismo, advirtió el médico Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, uno de los voceros del movimiento y representante de las inconformes en las negociaciones ante el gobierno estatal.

“Las seis enfermeras se encuentran en franco proceso de inanición, que ocurre cuando el organismo se auto consume, inicialmente a partir de las grasas y después la masa muscular para, principalmente, alimentar el cerebro como uno de los órganos vitales esenciales”, precisó Zavaleta, trabajador de la Secretaría Estatal de Salud.

La fase crítica de este recurso biológico de “autoconsumo “ humano, de acuerdo con la complexión muscular de la persona, empieza a los 40 o 50 días de ayuno prolongado, y ocurre cuando el cuerpo empieza a degradar órganos vitales, como los intestinos, hígado, riñones y corazón.

El entrevistado dijo que con el transcurso de las horas la salud de las ayunantes Emma Escobar López, Nelly Ivonne Castillo Escobar, María Cielo Gramajo Cundapí, Rosa Eloyda Pérez Lázaro, Verónica Zenteno Pérez y Claudia Lizeth Martínez Camacho, se complica más porque además de la ausencia de nutrición resisten bajo los riesgos de la intemperie, con temperaturas promedio de 40 grados y lluvias de la temporada.

Las ayunantes, en protesta por las malas condiciones laborales y la ausencia de medicamentos e insumos en los hospitales, se mantienen dormidas durante la mayor parte del día y sus rostros se ven demacrados, expuso el también ex dirigente de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Chiapas. María de Jesús Espinosa de los Santos, otra de las voceras, afirmó que a pesar de los estragos sus compañeras no levantarán el ayuno, porque los puntos de acuerdo que suscribió el gobierno con ellas, el pasado 12 de abril no han sido cumplidos.

