Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Más del 2° congreso por los cristianos perseguidos

Existen más de 200 millones de personas que son perseguidas a causa de su fe. Los cristianos estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia: “la persecución”. Una persecución violenta como la que vemos en Medio Oriente, en Asia y en África, donde las minorías religiosas están pagando el precio más alto con el derramamiento continuo de sangre, y una vorágine de terrorismo sectario que ha llevado a miles de personas al exilio o a la muerte.

Uno de los países donde actualmente se persigue a los cristianos –católicos, ortodoxos y protestantes- es Nigeria, donde a pesar de que el 45 % de la población es cristiana, el extremismo islámico liderado por el grupo Boko Haram, que ha crecido exponencialmente a partir de 1999, ha ordenado una cruenta persecución contra los cristianos: iglesias y casas quemadas, abusos, violencia y hasta la muerte por no renunciar a la fe. Miles de cristianos han tenido que huir del país.

En China impera uno de los gobiernos más totalitarios e intolerantes del mundo; la Iglesia Católica, que no se somete al Estado, sobrevive en la clandestinidad. Ser católico supone vivir oculto, arrodillado y sometido a la vigilancia y a la opresión. Si eres cristiano y tu hijo tiene vocación al sacerdocio, un día lo dejarás de ver y no sabrás dónde está, hasta que unos 10 años después regrese a casa siendo ya sacerdote; en ese tiempo no habrás tenido comunicación con él y no habrás sabido en qué lugar del mundo se encontraba, no por su seguridad sino por la tuya, porque si eres católico en China y no te pliegas a la dictadura comunista que aún impera en el gigante asiático, tendrás que vivir tu fe en la clandestinidad. Cuando tu hijo regrese a casa, si su ministerio sacerdotal se hace público, es más que probable que sufra arresto domiciliario o prisión más de una vez en la vida.

En Irak, el 31 de octubre del 2010, un salvaje atentado en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro de Bagdad, acabó con la vida de 52 fieles sirio-católicos que participaban en la celebración de la misa, entre ellos dos jóvenes sacerdotes; cuando le preguntaron a una madre que consiguió sobrevivir si no tenía miedo de volver a misa allí, contestó: “Claro que tengo miedo, pero ¡qué mejor lugar para morir que la iglesia!”. En mayo del 2011 la Parroquia de San Jorge, iglesia caldea de la Diócesis de Alqosh, tuvo que permanecer custodiada por policías cristianos para evitar ataques por parte de fanáticos musulmanes, ya que son muchas las iglesias que han sido destrozadas desde 2003. La mayor parte de ellas cuentan con barreras, controles de protección y vigilancia armada, aunque no siempre son suficientes para evitar los salvajes atentados contra una comunidad católica que, en su mayor parte bajo los ritos caldeos y sirio-católicos, viven la fe con una firmeza y valentía impresionantes. Los atentados son obra de grupos radicales relacionados con Al-Qaeda, pero el gobierno no ha sabido o no ha querido poner freno, ni perseguir con firmeza a los culpables.

Como mencioné en mi artículo anterior, desde marzo del 2011 Siria sufre una inestabilidad extrema. El movimiento reformista, que se había iniciado como manifestación para pedir mayores cotas de libertad y democracia, se ha transformado lentamente en una revolución islámica que está derivando en una guerra del confesional cada vez más acentuada. Esta revolución está apoyada por muchos de los estados suníes de Oriente Medio y se beneficia de la llegada a Siria de mercenarios armados también suníes.

Es urgente entender y exigir “el derecho a la libertad religiosa”, expresado en el artículo 18 de la Ley Universal de los Derechos Humanos, como un derecho fundamental, que nos garantiza la convivencia desde el respeto, lo que significaría paz en el mundo. Alegrémonos de poder vivir nuestra fe sin persecuciones violentas.

