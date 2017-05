Michel Camilo y Tomatito seducen con disco nuevo

Infoecos/Viena.-

El último concierto de la serie de tres en el Konzerthausde Viena, Austria, llegó a su final después de estar con la orquesta Big Band y la Sinfónica de Viena.

Michel Camilo presentó su último concierto acompañado de su gran amigo Tomatito, considerado el mejor guitarrista de flamenco del mundo.

El piano mágico de Michel se dejó escuchar entre los sonidos de la guitarrade flamenco.Interpretaron parte de su nuevo disco tituladoSpainforever que es el tercer capítulo de sus discos Spain, sin olvidar también los grandes éxitos que el público esperaba en el Konzerthausy fue esa canción que los llevó a lograr el reconocimiento mundial de este gran dueto.

Bésame mucho se escucho en el recinto de música y arrancó llantos y aplausos por minutos, las notas de musicales su fundieron en un elemento más que entró a lo más profundo del público, que no puedo evitar levantarsey gritar “genial, genial”, “bravo, maestros”.

El concierto no podía llegar a su fin de tanta emotividad del público que no dejaba ir a los músicos, algo inédito para esta sala del Konzerthaus.Un concierto mágico donde el flamenco de Tomatito y el piano de Michel Camilo se fundieron en eco musicalque abrió sentimientos y arrancó el llanto de emoción del público del concierto.

En entrevista exclusiva para el Ecos de la Costa, los músicos expresaron su sentir:

Tomatito,¿qué significó para ti hacer este tercer disco con Michel Camilo?

T: Es algo grandioso poder hacer este disco después de algunos años. Hay algunos temas románticos, más rítmicos también y mas sentimiento.

¿En cuánto tiempo grabaron el disco?

MC:Lo grabamos en una semana, siempre son en directo, y normalmente hacemos algunas pruebas pero siempre nos quedamoscon la primera.

¿Algunas veces cambian su repertorio en un concierto?

MC: No, nunca, porque creo que el público siempre está conectado con nosotros. Lo que hacemos es improvisar, pero si intercalamos temas de nosotrosmismos, por ejemplotemas de cine, lo hacemostanto yo como Tomatito.

¿Cuándo decidiste ser músico, Tomatito?

No me enteré nunca pero creo con 10 años, en mi casa siempreescuchaba guitarras, yo jugaba con mi guitarra.

Y tú Michel,¿cuándo decidiste ser pianista?

MC: En mi casafue así, mi padre me regaló un acordeón y de los cuatro a los nueve años lo toqué, después cambié al piano.Afortunadamente el acordeón que me regalaron de niño estabaafinado.Para nosotros, lo que puedo decir, nuestra vida es la música. Desde niños siempre nuestros recuerdoses música y es lo que amamos.

¿Cómo se logra mantener la pasión en la música?

T: Hay quien tiene una mujer para toda la vida y hay que ser fiel, y yo hago lo mismocon mi guitarra, es parte de mi familia, me levanto con ella y duermo con ella y siempre le soy fiel.

Y para ti Michel,¿es igual?

MC: Para mí es igual.Hay que ser fiel a tu trabajo.Enamórate de loque hacesy seguirlo como parte de tu vida no por obligaciónsino por pasión.La música no es trabajo, es vida.Yo siempre afirmo algo: que hay una diferenciaentre un músico y un artistay cuál es bueno que el músico simplemente toca las notas, y el artista toca el sentimiento detrás de las notas, es muy diferente.

¿Hay alguna influencia de su música mexicanaen ustedes?

MC: Bueno, Armando Manzanero, pero más actual ahorael gran compositor y baterista mexicano Antonio Sánchez, que compuso algunas piezas clásicas para la película Birdman que ganó varios Oscar.

México siempre está presente en la música porque la tradicional influye a toda.

MC:El arte tiene que ser como la naturaleza, por ejemplo, tú vez el bosque verde, pero si te fijas bien encontrarás muchos tipos de verdes, entonces empiezas a ver los contrastes,la variación, eso es lo bonitoy eso los contrastes son pasión sentimientos.

En el jazz hay que crearlo diferente, cada vez hay que darlibertad a las notas, es más complicado hacerlo siempre, igual que improvisar un tema.

Y al mismo tiempo la improvisación también te reta, porque siempre hay un lenguaje de cada pieza; hay que conocer todo de esa pieza, su historia, sus autores, todo en general.

Y los músicos son los peores críticos que existenporque son muy duros, son peor que los mismos críticos musicales.

¿Quéconsejo darían a los jóvenes músicos?

MC/T: Lo importante es ser testarudo y lo más importante es gozar el procesode autodescubrimiento, es un proceso de saber quéquieres y hasta dónde puedes crecer y si te das cuenta entonces puedes llegar y si no lo vez entonces estás un poco ciego; tienes que buscar lo mejor de ti, buscar tu autodescubrimiento.Tienes que dar tu vida ala música si quieres llegar lejos.Un músico tiene que saber organizarse.

Vivimos en sociedad informática y de tecnología en la que va muy rápido todo,y eso es un problema igual para los jóvenes porque piensan que es igual en el arte, pero no es así, hay que tener paciencia porque es un proceso.

Hay muchos que solo son un aceite calientede la noche a la mañana se escuchan y de igual manera se terminan.

Pero si tú quieres tener una carrera, tiene que ser como tu propio jardín, tienes que cultivarla.

A mímuchos pianistas me preguntan cómopuedo hacer para tocar tan rápido como tú, yo les respondo no, la pregunta es incorrecta,no se trata de tocar rápido sino tocar con alma, entonces les dijo: si quieres saber una técnica y control del instrumento puedes hacerlo como yo cuando llegué a Nueva York, en el 79 yo me sentaba 10 horas al díaporque me gustaba y era un placer para mí tocar el piano.

Yo tenía un maestro que me decía:“¿De qué te sirve escuchar dentro de ti mismo tantas ideas maravillosas sino las puedas tocar?”.

Entonces hay que tener la técnica desarrollada paraque escuchas dentro de ti mismoy salga todo eso que tienes pero sin forzar sino que te salga natural como una parte de ti.

MC:Yo doy muchas clases magistrales por el mundo y pregunto a los siempre alumnos: “¿Cuántas horas tú practicas al día?”, algunos me dicen: “Dos horas al día”, y yo les contesto:“Bueno,te va a tardar al menos 25 años llegar a donde tú quieras, pero si quieres llegar en cuatro años, entonces siéntate a practicar al menos ocho horas al día.

Por:Oscar Sánchez /PasrMusikverlag

(Fotografía: Philipp Sánchez)

